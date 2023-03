Mía Rubín demuestra que el delineado de "cat eye" ayuda a lucir una mirada seductora

Los maquillajes nunca están completos sin un delineado que nos ayude a resaltar la mirada o hacerla más seductora y prueba de ello es que existen tantos diseños y estilos para ajustar a los gustos de cada quien y a la forma natural de los ojos; sin embargo, también hay tendencias que se proclaman como las que reinarán en los próximos meses y que nadie puede dejar de lucir. Si hace unos días te hablábamos sobre el diseño más exagerado que lució Danna Paola, ahora merece la pena contar todos los detalles de una apuesta más clásica como la que recientemente presumió Mía Rubín.

Aunque ambas cantantes son los grandes íconos de la moda y la belleza, ahora fue Mía Rubín quien demostró por qué se ha convertido en todo un referente para las mujeres más jovencitas de menos de 25 años que quieren lucir icónicas y todo gracias a su aparición en el programa "Hoy". Para la ocasión la hija de Andrea Legarreta se lució con un coqueto minivestido negro entallado y stilettos con los que causó sensación, pero el resto de su look también dio mucho de qué hablar y es que para su maquillaje recuperó un delineado clásico y elegante: el "cat eye".

La cantante acaba de imponer una nueva tendencia de primavera. (Foto: IG @miarubinlega)

Maya Nazor tiene el delineado más seductor de la temporada

Michelle Salas luce el delineado flotante que será tendencia

Eiza González enseña a usar pantalones de cuero y lucir elegante

Con este look la famosa de 17 años trajo de regreso uno de los estilos que dominaron las tendencias de maquillaje de la década de los 2010 y que se mantuvo en el trono hasta antes de la llegada de la pandemia de Covid-19, pues desde entonces se popularizaron otras ideas como el foxy o el bambi eyes, además de los delineados flotantes y llenos de color que llegaron a despedir al "cat eye". Ahora, todo apunta a que será el estilo favorito de la primavera, pues complementa las sombras más coloridas y femeninas del momento. ¿Le darías una oportunidad?

Delineado "cat eye" con sombras rosas, así presumió su belleza Mía Rubín

Un detalle que rápidamente llamó la atención de los fans de Mía Rubín es que su makeup es fácil y rápido de recrear, eso sin mencionar que incluso las principiantes en el mundo de la belleza pueden imitar en cuestión de minutos. Por otro lado, no se puede ignorar el hecho de que es ideal para lucir un rostro que se suma a la tendencia de lo natural aún con sombras de ojos y que puede complementar a la perfección cualquier look, como ocurrió este lunes cuando apostó por un look total black.

Así que si esta primavera quieres lucir preciosa y con el mejor estilo no dudes en realizarte un delineado "cat eye", para el que bastan unos cuantos trazos y con el gran secreto para que el resultado sea icónico: siempre mirar hacia enfrente, pues de esta forma cada línea es precisa a comparación de hacerlo con los ojos cerrados. Una vez lista en la posición hay que tomar el delineador negro y trazar una raya diagonal desde la ranura del ojo como si se tratara de llevar a la punta de las cejas.

Este es el maquillaje con sombras rosas y delineado con el que la cantante se robó todas las miradas. (Foto: IG @miarubinlega)

Después sólo hay que unir la punta de este trazo con una segunda línea, esta vez horizontal, y tratando de llevarla hacia el último tercio de ojo, siempre mirando al frente y cuidando no parpadear; una vez listo este pequeño triángulo sólo hay que rellenarlo con el delineador. Aunque esta es la forma tradicional de lucirlo, especialmente si se siguen los consejos de moda de Mía Rubín al usar el "cat eye" como complemento de unas sombras rosadas, hay quienes apuestan por hacer cada trazo con sombra negra y una brocha pequeña y fina.

En cualquiera de los casos hay que procurar que cada línea quede perfecta para que el delineado luzca y además se consiga una mirada seductora y muy femenina, por supuesto, siempre hay que concluir con el maquillaje al rizar las pestañas y aplicarles una o dos capas de rímel para darles volumen. Con estos trucos los ojos se convertirán en los grandes protagonistas y lucirán muy alargados. ¿Te sumas a la tendencia que trajo de regreso Mía Rubín?, recuerda que se puede llevar a cualquier edad y ocasión como el maquillaje de todos los días o de un evento.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: luce el delineado que se ve perfecto sin importar la forma de tus ojos

La hija de JLo es idéntica a su mamá de adolescente, esta FOTO lo confirma

Ángela Aguilar: presume las uñas negras que complementan los bikinis de temporada

Feng Shui: esto es lo que atraes a tu vida si tu cabello es rubio o castaño