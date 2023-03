VIDEO: luce el delineado que se ve perfecto sin importar la forma de tus ojos

El mundo de la belleza nos exige una sola cosa y es que al llevar el maquillaje más icónico o el más natural, pero que siempre se complete con un delineado perfecto que resalte la forma natural de los ojos y que además nos ayude a presumir una mirada muy sexy; sin embargo, esto puede llegar a ser un dolor de cabeza, especialmente cuando se elige el "incorrecto" o al menos el inadecuado para la forma natural de nuestros ojos.

Algunos de los más comunes son los ojos encapotados, muy grandes o demasiado pequeños, más alargados e incluso con una forma que hace pensar que están "caídos" y aunque comúnmente se cree que que para cada uno existe un delineado exclusivo, una influencer de maquillaje acaba de revelar lo contrario. Pues aunque parezca poco creíble, lo cierto es que hay un delineado que se ve perfecto sin que nada de lo anterior importe, pues los trazos ayudan a resaltar esta parte del rostro de forma natural y sin importar las características que tiene.

Renueva tu look con este delineado. (Foto: Captura de pantalla)

¿Te animas a lucirlo?, te contamos todo lo que debes de saber sobre este delineado

Así que no dejes de leer si por mucho tiempo estuviste en búsqueda del delineado que mejor se ajustara a tus ojos y resto del rostro, pues existe un diseño que hasta alas principiantes pueden realizarse y que en cuestión de segundos te ayudará a lucir preciosa. ¿La mejor parte?, aunque esta opción tiene muchas ventajas debes de tener en cuenta que la más importante es que se puede usar a cualquier edad y sin importar si se lleva un look natural o uno más "arreglado" por lo que antes de seguir el paso a paso puedes aplicar tu efecto de sombras preferido. ¿Le darías una oportunidad?

Realiza el primer trazo de la mitad de tus ojos hacia el final, pero en lugar de llevar la colita hacia arriba, hay que trazar una línea diagonal y hacia abajo siempre guiándote por la forma natural de tu párpado. Desde el final del trazo anterior realiza una colita más, esta vez hacia arriba tratando de llevarla a las cejas; no te olvides de rellenar el espacio que queda entre ambos trazos. Finalmente tienes que trazar una última línea guiándote con la colita y extendiéndola esta vez hacia el párpado inferior y hasta llegar a un tercio de la línea de pestañas. No te olvides de rellenar y en cuestión de segundos tendrás el resultado perfecto que lucirá icónico en cualquier forma de ojos.

Así debes realizar el delineado. (Foto: Captura de pantalla)

Todo lo anterior bastará para tener el resultado perfecto y según cada tipo de ojos tendrá un efecto precioso al alargarlos, definirlos y hacer que que la mirada se vea más sensual, pero en especial ayudará a que en todos los casos el delineado sea el gran protagonista del look y que no se "pierda" si por ejemplo se tiene el párpado encapotado. Así que ya lo sabes, dale una oportunidad a este diseño y nota los resultados de forma inmediata, por supuesto, no te olvides de rizar y aplicar rímel a las pestañas para darle profundidad a la mirada.

