"Heroic eyeliner", el delineado imperfecto que arrasará este 2023

Una de las principales metas de las amantes del maquillaje es que los delineados queden lo más simétricos posibles y de ahí que haya trucos como usar la cinta adhesiva como un "borrador" cuando un trazo sale mal; sin embargo, las tendencias para este 2023 tienen muy claro que el delineado imperfecto será el estilo que todas querrán llevar para lucir icónicas. ¿La razón?, que la fiebre por el estilo "heroic eyeliner" ha comenzado a verse por todos lados, en especial tras la Semana de la Moda, donde se demostró que además de las mujeres, los hombres se pueden sumar a él.

La principal característica del "heroic eyeliner" es precisamente lograr un delineado imperfecto que recupere estilos como el gótico o punk, dos de las tendencias que durante los últimos meses se han convertido en la gran sensación y con claras referencias hacia "Marlina", la exitosa serie de Netflix. Por supuesto, al tratarse de algo que no tiene que lucir perfecto, no existen reglas de cómo llevarlo y de ahí que no sorprenda que de algo asimétrico para ambos ojos o un difuminado como el que Robert Pattinson lució en "Batman" sean adecuados para esta apuesta de maquillaje.

La idea es crear un antifaz de maquillaje. (Foto: IG @minkimmakeup)

De hecho, el aspecto de ojos negros que lleva dicho personaje es solo una de las muchas formas de llevar esta tendencia que precisamente recupera ese lado de héroe y lleno de valentía, no sin antes recuperar otros aspectos que ayuden a presumir un maquillaje que simule un antifaz. Para ello, los delineados en negro, pero también combinados con un smokey eyes, cubrir las cejas con color e incluso subrir la separación que existe entre los ojos sean tan solo algunas de las ideas para acaparar todos los reflectores.

Si bien es cierto que este tipo de diseños son perfectos para cualquier ocasión o para complementar los looks más arriesgados de aquellas personas que gustan de experimentar con su estilo, también puede ser una forma creativa de lucir el maquillaje para una sesión de fotos.

Cabe resaltar que con este delineado imperfecto no sólo se lleva el maquillaje a zonas que comúnmente van libres de color o productos, sino que también recupera algo que se vio en el look más icónico de Doja Cat: no prestarle atención a las pestañas. De esta manera, se consigue una mirada más profunda, especialmente si se usan colores oscuros como el negro, mientras que las pestañas van sin una sola capa de rímel y lo más naturales posibles.

Llevar el maquillaje cerca de las orejas y nariz ayuda a conseguir el estilo. (Foto: IG @minkimmakeup)

No dudes en combinarlo con otros estilos. (Foto: IG @jennycoombsmakeup)

Finalmente, no se debe de olvidar que con el "heroic eyeliner" también se pueden recuperar estilos clásicos como el cat eye, los foxy eyes o el delineado gráfico o flotante; el truco para conseguirlo es hacer más extenso de lo usual el trazo y a la vez apostar por líneas gruesas acompañadas de difuminados con sombras del mismo tono hasta conseguir ese antifaz de superhéroe con maquillaje.

¿Pero qué pasa con el resto del rostro?, según los maquillistas más importantes del momento y que trabajan con firmas de lujo, lo ideal es que al llevar los ojos tan cargados, se deje el resto de la cara lo más natural posible, ya sea con una base que a penas y se note, unas cejas peinadas o decoloradas, además de unos labios sin maquillaje o cuando mucho un bálsamo para humectarlos o un poco de gloss.

Es el estilo unisex que dominará el año. (Foto: IG @shonju)

SIGUE LEYENDO

¿Eres primeriza en el mundo de los delineados? Este tip te ayudará a crear un impresionante eyeliner

Cazzu impone las "glam nails" como la tendencia de uñas de 2023

Los mejores shampoos para cuidar el cabello decolorado

Feng Shui: esta es la razón para no llevar flequillo si quieres traer la buena suerte