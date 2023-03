Loreto Peralta se suma a la tendencia de micro shorts naranja para primavera

Si hay alguien que ha sabido ganarse el gusto del público por su trabajo y carisma es la joven actriz Loreto Peralta, quien a sus 18 años, cuenta con más de tres millones de seguidores en la red social Instagram donde comparte fotografías de su día a día y nos permite ver como ha evolucionado no sólo físicamente sino también en estilo, pues ya no es la niña que conocimos en la película "No se aceptan devoluciones" junto a Eugenio Derbez.

Ahora Loreto es toda una it girl que se ha convertido en una fashionista, solo basta echar un vistazo a su cuenta de Instagram donde vemos que tiene un gran sentido de la moda y que su estilo es juvenil, femenino y fresco, por lo que se ha convertido en protagonista de campañas publicitarias de marcas de prestigio como la de la diseñadora mexicana Raquel Orozco para quien modeló en un par de ocasiones.

El naranja es el color que más veremos esta temporada. Foto: Instagram @loretoperalta

Loreto Peralta se luce en mini short naranja

Por ello si queremos darnos idea de cómo usar las prendas que estarán en tendencia esta temporada de primavera-verano 2023 Loreto Peralta es una buena referencia, ya que como lo dijimos tiene un estilo fresco que te dará ideas para que aprendas a combinar colores y estilos, así como texturas y estampados para esta época de calor. En esta ocasión retomaremos un look donde lució un mini short naranja.

Y es que el color naranja viene con fuerza este 2023, pues se trata de un color que veremos durante primavera y verano, refleja la felicidad del florecer de la primavera y nos inspira a salir de la zona de confort, pues es un color que para muchas resulta complicado por ser llamativo y de una fuerza que nos hará irradiar y no pasar inadvertidas donde quiera que lo usemos, entonces, ¿te atreverías a portarlo?

Los shorts son prendas ideales para la playa. Foto: Instagram @loretoperalta

Naranja el color que irradia esta primavera

La primavera nos da oportunidad de sacar las prendas más cómodas y frescas pues suben las temperaturas y parte del encanto de esta época es usar ropa que nos ayude a evitar el calor por lo que los vestidos y shorts se apoderan de las pasarelas primavera-verano 2023 y Loreto Peralta se suma a esta tendencia con ropa ideal para el calor, lucir juvenil, elegante y con mucho estilo.

De acuerdo con modistas internacionales el color naranja dominará esta temporada ya hemos visto que celebridades como Georgina Rodríguez o Kim Kardashian se suman a esta tendencia que desde el 2022 vimos arrasar en pasarelas donde destacaron que su vibración es un plus para combinar con prendas que nos hagan lucir frescas, radiantes y con mucho estilo.

Ella combinó el micro short con un bikini en color blanco con líneas naranjas. Foto: Instagram @loretoperalta

Su versatilidad hace que vaya mucho con el rosa, así que la combinación de naranja-rosa será icónica hasta que termine el verano y es que otro color que dominará todo el año es rosa Barbie, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que Loreto Peralta lució con un mini vestido que también es ideal para la época de calor.

El naranja es el color obsesión de la primavera y se puede vestir de pies a cabeza. El secreto está en crear armonía al momento de combinar prendas, si bien puedes optar un "look total orange", lo ideal es mezclar colores para sacarle máximo provecho a esta tendencia. Además de usarlo con prendas rosas al estilo de la pasarela de Alberta Ferretti, se puede llevar en leggins estampadas en color naranja y sacos oversize, pues no todo son los colores lisos.

Georgina Rodríguez luce un maxivestido naranja perfecto para esta temporada. Foto: Instagram @georginagio

Uno de los secretos para lucir un color tan radiante es no tener miedo y atrevernos a usarlo con otros colores que también resulten llamativos, pues también veremos vestidos lenceros en tonos naranjas, bermudas, sacos y hasta trajes sastre en este color. Opta por combinaciones donde pongas a prueba tu creatividad y el resultado puede ser sorprendente.

