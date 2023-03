La sobrina de Luis Miguel, Isabella Basteri, volvió a dar cátedra de estilo al lucir un bikini negro que dejó ver que es una de las jóvenes influencers con gusto por la moda; esta ocasión lo hizo con un modelo que veremos mucho esta primavera, pues el negro es una de las tendencias que más se posiciona para los looks de playa esta primavera 2023.

Al estilo de celebridades como Kim Kardashian, la hija de Alejandro Basteri, posó en una selfie frente al espejo portando un microbikini negro con tiras a los costados de la cadera. Ella hizo match a ese look gótico que la caracteriza pues en el cuello lleva una gargantilla con picos que le da un plus a su look.

Se lució con el bikini que estará de moda este año. Foto: Instagram bellabasteri

La sobrina de Luis Miguel se suma a la tendencia de microbikinis negros

La bella hija de Alejandro Basteri, heredó la belleza de su abuela Marcela, pues en fotos ha quedado registrado que se parecen ya que ambas tienen ojos azul intenso. La joven quien posó frente al espejo se lució con una coleta larga hasta la altura de la cintura, que es uno de los peinados que serán moda y tendencia esta primavera.

De acuerdo con modistas y estilistas internacionales el negro es uno de los colores que más se verá en tendencias de bikini esta primavera-verano 2023, Aunque se trata de un color que prácticamente no pasa de moda, lo ideal es llevarlo con un accesorio que haga contraste tal como lo hizo la sobrina de Luis Miguel con esta gargantilla de estilo gótico.

Con una selfie frente al espejo mostró que el negro no pasa de moda. Foto: Instagram bellabasteri

