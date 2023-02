La sobrina de Luis Miguel se suma a la tendencia del pink hair

Al igual que Luis Miguel, su sobrina Bella Basteri, hija de su hermano Alex, mantiene un perfil bajo en redes sociales, muy de vez en cuando publica fotografías de su día a día y nos comparte a través de Instagram sus gustos y actividades. Recientemente posteó una imagen donde se le ve con un drástico cambio de look, pues dejó de lado el cabello castaño claro para sumarse a la tendencia de los colores de fantasía con un pink hair que le quedó de maravilla.

Este estilo ha ganado fuerza en los últimos meses, aunque los colores de fantasía siempre se han usado, ahora los estilistas internacionales optan más por estos efectos de color para renovar melenas, darles una apariencia más juvenil y desde luego refrescar el look de cualquier mujeres que se atreve a hacerlo, pues ya nos han dicho que no hay límite de edad para un cambio como este, ya que todo se trata de usar lo que te haga sentir cómoda y empoderada.

El rosa será tendencia todo el 2023. Foto: Especial

Bella Basteri se suma al pink hair como Belinda

Fue durante el 2022 cuando la cantante Belinda nos sorprendió con un radical cambio de look, pues apareció en la portada de la revista Skin con una melena rosa pastel y un corte pixie que le dio un toque de sensualidad y rebeldía con el que cautivó a todo el mundo, pues nunca la habíamos visto con un estilo similar y le quedó de maravilla. En esa ocasión destacamos que los colores pastel se han posicionado como los favoritos para renovar el look a cualquier edad y esa tendencia seguirá a lo largo de todo el 2023, por lo que si no has probado un estilo similar estás a tiempo de hacerlo.

Siguiendo esta tendencia de color en el cabello, la sobrina de Luis Miguel, lució con un tono rosado en el cabello, que le dio un toque romántico a su larga melena por debajo de los hombros, además ella luce un flequillo largo debajo de la ceja que le da un toque aún más femenino y resalta el color azul de sus ojos.

Bella Basteri se vio guapísima. Foto: Instagram

El rosa estará de moda todo el año

Durante todo el 2023 el rosa estará de moda, uno de los tonos que dominará las tendencias tanto en ropa como en colores fantasía para el pelo es el rosa Barbie, ese color clásico que es intenso, brillante y que aporta un toque de modernidad a quienes lo usan. Aunque estará muy presente esta temporada si estás pensando en decolorar tu cabello para usar un tono de fantasía, lo mejor es que antes de hacerlo hagas una pequeña prueba para que estés convencida de que es exactamente lo que deseas.

Hay muchos tonos de rosa para el cabello, por lo que una de las preguntas que podrías hacerte es, ¿cuál queda mejor con mi tono de piel? Por ello te damos algunos tips que te pueden ayudar a hacer la elección que te haga sentir de maravilla con tu próximo cambio de look, recuerda que para alcanzar tonos muy pastel tu tono base deber ser muy claro, por lo que te recomendamos acudir con un experto antes de realizar alguna decoloración que dañe tu pelo.

Los tonos pastel quedan mejor en pieles claras

Los rosas medios son perfectos para todo tipo de piel

Los rosas oscuros (rosa Barbie) son ideales para pieles más oscuras

Los cabellos cortos y de colores dominarán todo el 2023. Foto: Instagram

Cuidados para un cabello tenido en tonos fantasía

Es importante saber que cualquier decoloración daña tu cabello, pues se trata de un proceso químico que de no hacerse con el cuidado necesario puede causar problemas graves que van desde la quemadura de tu cabello, hasta alopecia, por lo que primero debes acudir con un profesional para que te haga una valoración y te indique si eres candidata a un cambio tan radical, con la finalidad de obtener una melena de ensueño.

Un tono de fantasía sobre un cabello sano garantiza que el color quedará parejo por ello es importante usar mascarillas que den fortaleza y restauren tu pelo antes de realizar un proceso químico. Hay muchas marcas en el mercado que te ayudarán a lograrlo, sin embargo la recomendación de quienes saben es usar marcas de salón y no productos que encuentres en el supermercado pues suelen tener menor calidad.

Esto nos lleva a otro punto, el mantenimiento, ya que cambiaste tu coloración es importante usar un shampoo diseñado para cabello teñido, de lo contrario se deslavará rápidamente y deberás retocarlo muy seguido, lo que también podría causar daños a tu melena. Un tip es mezclar un poco de tinte con acondicionador para extender la duración del color.

El rosa Barbie estará de moda todo el 2023. Foto: Instagram

