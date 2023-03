El delineado "kakuza makeup" es el secreto de las coreanas para agrandar los ojos y endulzar la mirada

¿Alguna vez has escuchado decir que las mujeres coreanas son las reinas del maquillaje?, esta afirmación no viene de la nada, pues tienen una larga lista de productos para usar y con los que también cuidan la piel del cutis; por si esto fuera poco, también dominan todo tipo de técnicas par siempre lucir preciosas y a la moda. Por supuesto, estos secretos hay llegado a occidente y así como te hemos hablado de su forma de cejas que favorece a todo el mundo, en esta ocasión te revelamos el truco más efectivo para agrandar los ojos.

Quienes tenemos los ojos pequeños sabemos mejor que nadie que encontrar el maquillaje perfecto puede ser un dolor de cabeza, ya que no sólo hay que buscar que luzca perfecto el diseño, sino también que no haga que se vean más pequeños. La buena noticia es que las coreanas han dado con el delineado más icónico par facilitarnos la tarea, se trata del "kakuza makeup" que ayuda a agrandar los ojos y endulzar la mirada, por lo que conquistar el corazón de tu crush no será problema.

El resto del maquillaje puede ser muy natural. (Foto: Pinterest)

Paso a paso: así puedes conseguir el delineado "kakuza makeup"

No cabe duda que hay mucho qué decir de este tipo de delineado con el que la mirada entera se ve favorecida e incluso el rostro tiene transformaciones que no se ven con todas las técnicas de maquillaje y más allá de ser ideal para quienes tienen ojos pequeños, es perfecto para "levantarlos" y luchar contra lo encapotado que afecta a muchas personas. Su popularidad ha incrementado porque logra endulzar a quien lo luce e incluso a hacer un estilo más natural, como el que se busca tanto durante la primavera.

Así que si quieres sumarte a este "secreto" que ya es viral en redes sociales, no dejes de leer, pues te compartimos el tutorial que necesitas para tenerlo en cuestión de segundos y de forma fácil y rápida. ¿Le darías una oportunidad?

¿Notas la diferencia? (Foto: Pinterest)

Lo primero que se tiene que hacer es imitar el clásico delineado de colita, trazando una línea muy delgada desde el lagrimal hasta terminar el párpado y de ahí extender una línea diagonal dirigida hacia la ceja. Para completar el trazo anterior hay que trazar un triángulo muy delgado en el lagrimal, pues esto en combinación agrandará el ojo. Toma una sombra café y difumínala sobre el párpado fijo y desde la comisura hasta la mitad del ojo, pues con esto se agregara profundidad para lograr el efecto de unos ojos enormes. Ahora toma un poco de sombra negra y comienza a ponerla desde el lagrimal siguiendo una línea muy fina, hasta unirla con la sombra negra; en este paso es muy importante que conforme vas haciendo el trazo lo despegues de la línea de pestañas para que se una con lo ancho de la sombra café. Finalmente, el delineado "kakuza makeup" se completa con un truco de las pestañas, pues no sólo hay que rizarlas para darle profundidad a la mirada, y es el que el secreto para endulzarla y agrandar los ojos está en deja espacio entre las pestañas uniéndolas unas a otras, o bien, buscando unas postizas que ya tengan este efecto.

Sigue cada uno de los pasos. (Foto: Pinterest)

Como pasos opcionales, puedes agregar iluminador o un poco de glitter por debajo de la sombra negra cerca se la nariz siguiendo la cuenca natural de los ojos para lograr darle luz y dulzura a la mirada, además de hacer más grandes los ojos. Finalmente, hemos de advertir que aunque esta tendencia de maquillaje de las coreanas es muy efectiva, también se suele utilizar para los cosplys y en estos casos el resultado es aún más icónico, ya que se suelen llevar lentes de contacto de tamaños grandes que terminan de dar ese efecto de ojos enormes y de muñeca.

