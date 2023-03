La Rosalía y el arriesgado maxivestido de transparencias con el que protagoniza su portada más sexi

Hace unos días la Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso para llevar su amor un nivel más allá de lo que todo el mundo ya había visto y desde entonces toda la atención se ha centrado en ellos para hablar de su perfecta relación e inundar las redes sociales con su historia; ahora ellos también se sumaron a esta tendencia con una portada de revista con la que rompieron el Internet. La razón no sólo es porque se trata de las primeras fotos de estudio en la que aparecen juntos, sino también por el arriesgado look de transparencias con el que sorprendió la guapa cantante.

Las transparencias están de moda y eso nos lo han demostrado una larga lista de celebridades; sin embargo, Rosalía acaba de darle un toque aún más revelador y que sin duda dominará la temporada de primavera verano, en especial por el match perfecto que tiene con los looks playeros. Por supuesto, ella le dio su toque de glamur y sensualidad a este estilo al lucirse con el color más sexi del año: el rojo brillante.

Los cantantes protagonizan la portada del mes de marzo de Billboard. (Foto: @billboard)

Lisa de Blackpink reafirma su amor por la moda mexicana con minifalda de mezclilla

Mar de Regil impone moda con falda de transparencias y top amarillo

Esmeralda Ugalde: 3 bikinis que son ideales para unas vacaciones en la playa

De frente y con un maxivestido de crochet, así se robó todas las miradas

La mañana de este miércoles la revista Billboard compartió su portada para el mes de abril y está protagonizada por la pareja del momento en donde presumieron su amor con una sesión de fotos que causó furor en redes por mostrar una imagen que pocas veces se había visto. Para la ocasión el cantante apareció con un look total black; mientras que la Motomami se lució con un maxivestido rojo con transparencias con el que se dejó ver como nunca.

Si bien en más de una ocasión Rosalía se había sumado a esta tendencia, siempre lo había hecho con tul para cubrir su figura y en esta ocasión eligió el crochet para lucir un diseño tejido con el que también se recupera el estilo de red que desde hace unas semanas ha ganado mucha popularidad. Al modelar de frente, la cantante dejó ver su figura al natural gracias a las aberturas de la prenda que además resultan muy reveladoras.

El diseño también tiene un escote pronunciado. (Foto: @billboard)

La prenda destaca no sólo por un color de rojo brillante, sino también por tratarse de un maxivestido que cae hasta los tobillos con un corte asimétrico en el ruedo; asimismo, llama la atención una silueta ajustada en la zona de la blusa que de no ser por un crochet de punto cerrado se convertiría en el topless más icónico del momento. Para conseguir la armonía ideal en el look también resaltan unas mangas largas que le dan un estilo muy romántico a la imagen.

De acuerdo con la intérprete de "Despechá" un outfit tan revelador como este no sólo se complementa con las transparencias de pies a cabeza, sino también con un escote profundo en la zona de la espalda, mismo que la famosa de 30 años presumió con una segunda foto abrazada de su prometido y en la que dejaron ver más del romance que existe entre ambos. Como era de esperarse estas no fueron las únicas fotos que la pareja presumió para esta sexi portada, ya que también dejaron ver más de su amor.

Los cantantes se han convertido en la pareja del momento. (Foto: @billboard)

SIGUE LEYENDO

Barbie Núñez se suma a la tendencia de las blusas con transparencias y lencería a la vista

Video: Paulina Peña revela su remedio casero con romero para lucir el cabello perfecto

Marta Fort enseña a usar corsé con jeans holgados

Julia Roberts renueva su look con el flequillo que rejuvenece después de los 50 años