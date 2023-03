Mía Rubín se suma a la tendencia de los minivestidos con transparencias

Mía Rubín ha logrado enamorar a todo el público con su talento como cantante y su desempeño en los escenarios, donde al tomar el micrófono se deja llevar por una energía inigualable hasta demostrarlo con grandes sonrisas, bailes por todo el lugar y sonrisas; sin embargo, no es en lo único en lo que destaca y es que en más de una ocasión ha dejado claro que es la "it girl" del momento. Y como tal siempre presume los mejores looks, no importa si es de algo informal con jeans pata de elefante o si se suma a alguna de las tendencias del momento.

Hace unas horas la cantante compartió una sesión de fotos en redes sociales donde luce más guapa que nunca y por supuesto, también dejó ver su lado más fashionista al sumarse a la tendencia de los minivestidos con transparencias, una prenda que ya se convirtió en la favorita de las famosas. Aunque este estilo ya lo hemos visto en todas las edades con referencias como las de JLo, Salma Hayek, Paris Hilton, Rina Lipa, Kylie Jenner e Irina Baeva, Mía Rubín le acaba de dar su toque personal con brillo y un corte entallado ideal para una fiesta.

¿Le robarías el look?, así impuso moda la cantante

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín se ha convertido en uno de los máximos referentes de la moda juvenil y la noche del miércoles lo volvió a confirmar al presumir un coqueto look con el que recordó su paso por el Cumbia Machine Tour. Se trata de un minivestido rojo y entallado a la figura con el que se resaltan cada una de las curvas y son las transparencias las que ayudan a darle ese toque muy icónico y glamuroso, ya que se extienden por las mangas y por todo el torso hasta llegar a la zona de la falda.

Este es el look con el que causó sensación. (Foto: IG @miarubinlega)

Asimismo, llama la atención lo brillante que resulta el diseño con pequeños cristales incrustados en la zona de las hombreras, en los puños de las mangas, en el área del top para imitar un escote profundo y finalmente en la falda hasta lograr un efecto de fruncido que ayuda a resaltar la cadera y por lo tanto volver a la figura entera muy curvilínea. De esta manera impuso moda juvenil Mía Rubín, además que dejó un look de fiesta perfecto para las mujeres más jóvenes y atrevidas, pues no cualquiera luce el color rojo de manera tan chic.

Para terminar un par de stilettos le dan el toque final al look, para así terminar de lucir en tendencia o al menos así nos ha demostrado en otras ocasiones y es que esta no es la primera vez que la cantante sorprende con un icónico minivestido rojo, pues hace algunos meses deslumbró con un vestido lencero de la forma más elegante, pero sin descuidar ese lado juvenil. En dicha ocasión se lució con un diseño corto que acompañó con un par de medias negras y chaqueta de cuero, además de tacones.

Cabe resaltar que además de los minivestidos con transparencias, los vestidos lenceros se han convertido en la nueva obsesión de la primavera y también los usan mujeres de todas las edades y además de Mía Rubín, la actriz Loreto Peralta ha dado muestra de cómo lucir espectacular con este básico del guardarropas. Así que si durante los próximos meses quieres lucir como toda una fashionista, apostar por alguna de estas dos ideas te salvará de un apuro.

El rojo es el color de temporada. (Foto: IG @miarubinlega)

