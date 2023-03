Loreto Peralta enseña a lucir un vestido lencero en primavera

¿Estás lista para conquistar la primavera?, para ello no sólo son necesarios los rituales de la temporada, sino también los mejores looks siguiendo todas las tendencias del momento y un truco para conseguirlo es tomar inspiración de los atuendos de las famosas que siempre cautivan con las prendas más icónicas. Aunque si se trata de moda juvenil, Loreto Peralta se corona como toda una it girl que puede pasar de una imagen casual con micro shorts a una versión más elegante al lucir un vestido lencero, que ya es un básico de nuestros clósets.

La actriz de 18 años se ha convertido en el máximo referente de la moda juvenil o "aestethic" y en las últimas semanas no ha dejado de sorprender con todos los looks que se pueden lucir en los próximos meses para robarse todas las miradas, entre ellos los vestidos lenceros que ya ha lucido en blanco en una versión mini y más recientemente en un maxi vestido en color negro. De esta forma, dejó en claro que los tonos oscuros son ideales para darle un toque más icónico a la imagen y ayudar a lucir chic sin importar la prenda o la ocasión, un truco que se ha visto también en Ángela Aguilar al llevar la sobriedad de este tono en un minishort.

Lo entallado está de moda. (Foto: IG @loretoperalta)

Asimismo, la cátedra de estilo de Loreto Peralta llegó en el momento perfecto para demostrar que una prenda como esta se puede llevar en cualquier ocasión, pero que ya es indispensable en la maleta para las próximas vacaciones si lo que se busca es una imagen arreglada al instante y sin demasiado esfuerzo. Por si lo anterior fuera poco, otra de las demostraciones con este look primaveral es que resulta ideal para resaltar la figura y presumirla de forma icónica y todo gracias al corte del diseño que es muy favorecedor para todo el mundo y sin importar si lo luce una mujer alta o bajita. ¿Le darías una oportunidad?

El delineado "kakuza makeup" es el secreto de las coreanas para agrandar los ojos y endulzar la mirada

Mathilde Pinault: así es la vida de la millonaria hijastra de Salma Hayek

Ángela Aguilar y Cynthia Rodríguez imponen el minishort negro como la tendencia de 2023

Así puedes acaparar todas las miradas y lucir como una celebridad

Este fin de semana la actriz de "No se aceptan devoluciones" compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos con las que no sólo presumió su belleza con un paisaje de montañas de fondo, sino también que un vestido lencero largo y entallado es ideal para lucir durante las vacaciones y la razón de ello no sólo es la imagen que ayuda a lograr, sino también que es magnífico para mantener la comodidad. Por otro lado, las texturas y escotes ayudan a sobrevivir a la temporada de calor que ya deja ver sus primeros estragos y a continuación te contamos todos los detalles.

Entre los trucos de Loreto Peralta para coronarse como una fashionista destaca el apostar por un diseño largo y a la altura de los tobillos para así combinar con bailarinas, sandalias o tenis, pues aunque no dejó ver el calzado elegido, todas estas ideas son tendencias de la primavera 2023. Mientras que para acompañar y no caer en el corte holgado y maxi que ya ha presumido en faldas largas, dejó en claro que el corte entallado no puede faltar para que la figura entera resulte favorecida al resaltar las curvas e incluso ayudar a que el cuerpo se vea más alto.

El escote cuadrado no puede faltar esta primavera. (Foto: IG @loretoperalta)

Y al tratarse de la primavera (y el próximo verano) no podían faltar los tirantes delgados que cada año se usan desde marzo y hasta septiembre para estar a la moda con la temporada de calor; sin embargo, la it girl del momento también llegó a demostrar que para lucir icónica un escote cuadrado o francés no puede faltar para terminar de darle ese toque glamuroso a la imagen y completar el dejar los brazos a la vita.

Si bien en otras ocasiones Loreto Peralta nos ha demostrado que los accesorios son piezas claves para elevar cualquier look, en esta oportunidad demostró que menos es más y que al lucir el negro como color protagonista basta con ir con seguridad para robarse toda la atención. Por supuesto, si lo que se busca es lucir aún más chic siempre se pueden agregar otras tendencias para lucir bien y aquí te compartimos algunas ideas:

Kimonos

Cárdigan

Sandalias plantas o de plataforma

Bolsos para ese toque de color

Sombreros

¿Le robarías este look a la actriz? (Foto: IG @loretoperalta)

SIGUE LEYENDO

Mar de Regil presume la manicura francesa colorida que reinará en primavera

Danna Paola combina los bikinis negros con la manicura "media luna"

Marta Fort da cátedra de moda con minishort y blusa de transparencias

Belinda se suma a la tendencia de los kimonos de transparencias con bikini negro