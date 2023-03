Michelle Salas se suma a la tendencia del microbikini negro

En más de una ocasión Michelle Salas nos ha demostrado que no hay nadie como ella para cautivar con su belleza e imponer moda con looks de impacto, en especial si se trata de la playa, pues se trata de uno de los destinos a los que más viaja y desde donde suele sorprender como una fashionista. De hecho, no sorprende ver que la guapa modelo ya es todo un referente del estilo para mujeres jóvenes e incluso maduras que buscan ese balance entre lo juvenil y moderno, con lo elegante y clásico.

Por supuesto, también hay excepciones como aquellas ocasiones en las que se suma a las mejores tendencias de la temporada y si hay una que domina durante la primavera y el verano es el saber cómo usar un microbikini para presumir la figura, robarse todas las miradas y lucir muy sensual. Aunque una larga lista de celebridades nos ha dado muestra de ello, Michelle Salas acaba de terminar de confirmar que un diseño de bañador tan revelador como este se debe de lucir en negro, es decir, el color estrella del momento y que le favorece a todo el mundo.

¿La mejor parte?, que se puede llevar debajo de cualquier look y así darse una escapada al mar o alberca para disfrutar del agua con un chapuzón. Claro que para lograr el look playero perfecto siempre se pueden buscar otras prendas que contrarresten con lo coqueto del bikini. Uno de los mejores ejemplos es este vestido lencero blanco que es la pieza favorita del momento incluso para las más jovencitas como Loreto Peralta; por otro lado, puede ser perfecto para aquellos momentos en los que se busca lucir glamurosa y ocultar el traje de baño. ¿Le darías una oportunidad a la cátedra de estilo de la bisnieta de Silvia Pinal?

Michelle Salas siempre presume su belleza con los mejores looks. (Foto: IG @michellesalasb)

Desde un lujoso yate, así se robó todas las miradas Michelle Salas

A través de su cuenta oficial de Instagram suele compartir todos los detalles de sus viajes y ahora que la fiebre por los microbikinis negros ha alcanzado a todas las famosas, quienes incluso los combinan con los diseños de sus uñas, merece la pena recordar la cátedra de moda que dio Michelle Salas y con la que presumió cuál es la mejor forma de lucirse en la playa siguiendo este estilo tan revelador. Lo primero y más importante es saber que no por ser prendas extra pequeñas hay que dejar por completo el cuerpo a la vista, sino que se pueden agregar cintas a lo largo del abdomen para darle un toque más chic y moderno.

De acuerdo con el diseño que se aprecia en la foto, lo ideal es elegir un bottom de tiro bajo para así cautivar con un vientre plano y abdomen de acero; mientras que para complementar el look basta con un top clásico de corte triangular y con escote; sin embargo, la gran sensación son cintas en las que no sólo llama la atención el negro, sino detalles en blanco. El truco para lucirlas es enredarlas en el cuerpo, justo en la zona de la cintura para así marcarla y hacerla resaltar como nunca.

Finalmente, Michelle Salas nos dejó en claro que para equilibrar un look tan revelador como este hace falta un kimono, una prenda que ha combinado en más de una ocasión con los microbikinis más arriesgados y que le da un toque muy chic a la imagen entera. En esta ocasión apostó por un diseño ligero en color beige para no robarle protagonismo al bañador, pero no por ello dejó fuera algunos accesorios para lucir perfecta como joyas doradas y lentes de sol.

¿Le robarías el look playero a Michelle Salas? (Foto: IG @michellesalasb)

