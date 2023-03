Grettell Valdez presume el bikini estampado ideal para disfrutar de la primavera

Grettell Valdez se ha convertido en nuestro mejor referente de moda y estilo si de trajes de baño se trata, pues incluso antes de la llegada de la primavera presumió el mejor estilo con diseños en los que destaca un verde neón para resaltar el bronceado, o bien, con uno de animal print para sumarse a una de las tendencias más fuertes de este 2023; sin embargo, solo representan una pequeña muestra de cómo conquistar la temporada. Prueba de ello es que este miércoles compartió el bikini estampado que todas querrán.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "Lo que la vida me robó" compartió una foto para dar una nueva cátedra de moda con la que dejó en claro que el color más chic de la primavera es el negro, pero que no sólo se puede llevar al estilo de Ángela Aguilar, pues al elegir el mejor estampado la imagen se transforma por completo. Por otro lado, también modeló un bikini con el que la figura se ve muy favorecida y además resalta un abdomen torneado gracias al ejercicio.

Lucir el top del bikini con un minishort es lo de hoy. (Foto: IG @grettellv)

¿Le robarías el look?, no olvides que Grettell Valdez tiene los mejores secretos para estilizar su imagen y lograr conseguir un atuendo no sólo a la moda, sino también moderno, femenino, elegante y muy glamuroso. Asimismo, al lucir alguno de los bañadores con los que se roba todas las miradas, también ha llevado minishorts y sandalias para aquellos momentos de paseo y alejados del mar o la alberca.

Loreto Peralta enseña a lucir un vestido lencero en primavera

Cynthia Rodríguez tiene el look ideal para hacer a los leggings los más elegantes

"Power bob", el corte que favorece al cabello lacio será tendencia esta primavera

Bikini negro y estampado tropical, así derrochó estilo Grettell Valdez

Tal y como te adelantábamos en semanas pasadas presumió un coqueto traje de baño de dos piezas que destacaba por un diseño de animal print; sin embargo, en su última actualización en redes sociales dejó ver que para la próxima temporada vacacional también se puede lucir un estampado tropical para lucir fresca y auténtica desde la playa. Pero para seguir fiel a su estilo también se sumó a otras tendencias del momento.

Su nuevo bikini destaca por un color negro con el cual la elegancia y el glamur se hacen notar en la imagen entera, pero para complementar esta tendencia se agregó un estampado tropical y colorido que neutraliza lo sobrio del fondo. Y es que de una forma muy sutil saltan a la vista tonos como el blanco, rosa bebé, naranja, azul o verde agua que ayudan a lograr un look muy icónico que mujeres de todas las edades pueden lucir en sus próximas vacaciones.

¿Lucirías un bikini como este?(Foto: IG @grettellv)

Por otro lado, Grettell Valdez también dejó ver que hay mucho más allá de la fiebre por los microbikinis que se han visto en las últimas semanas; en cambio, demostró que un bottom de tiro alto y que cubra el ombligo también es una excelente alternativa para presumir la figura y dejar el abdomen a la vista. En lo que respecta al top, se salió de los cortes tradicionales para causar furor con un escote strapless con efecto push-up, una tendencia que ya le hemos visto a Georgina Rodríguez.

Finalmente y como una larga lista de celebridades, la actriz volvió a demostrar que los accesorios son indispensables para elevar cualquier look y para la ocasión agregó collares largos y en colores dorados para darle un toque de brillo a su outfit; mientras que como toque final unos lentes de sol ayudan a lograr el match ideal con la playa.

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar y Cynthia Rodríguez imponen el minishort negro como la tendencia de 2023

Michelle Salas se suma a la tendencia del microbikini negro

3 perfumes con olor a fresco para darle la bienvenida a la primavera

Mar de Regil presume la manicura francesa colorida que reinará en primavera

Mónica Naranjo lleva el corte "long pixie" ideal para rejuvenecer y sanear el cabello