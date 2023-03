Julia Roberts renueva su look con el flequillo que rejuvenece después de los 50 años

Después de los 50 años llegan muchas preocupaciones como evitar ciertos estilos de maquillaje, comenzar a cuidar la piel, teñir el cabello o elegir un corte que resulte favorecedor para el rostro, pero que a la vez sea ideal para rejuvenecer gracias a su forma y un sin fin de aspectos más; sin embargo, el truco para siempre lucir perfectas está en prestarle atención al cabello y más allá de ocultar las canas, lo ideal es conseguir un estilo con el cual convertirse en las más envidiadas, tal y como acaba de hacer la actriz Julia Roberts.

Y es que con pretexto de llevar una nueva imagen esta primavera, Julia Roberts renovó su look con un corte de cabello con el que demostró que las cabelleras midi son la tendencia ideal para lucir al último grito de la moda, pero siempre que estén acompañadas de un buen flequillo. En otras ocasiones te hemos contado que los flecos son la gran tendencia de este 2023 y que se pueden llevar sin importar la edad, el tipo de rostro o pelo, además de lo corta o larga que luzca la melena, pero también es importante reconocer que no se debe pasar por alto que hay algunas formas de flequillo que favorecen más que otras.

No olvides que los tonos castaños también están de moda. (Foto: IG @juliaroberts)

¿La razón?, que líneas muy rectas, asimétricas o por arriba de las cejas pueden aumentar años de más a la imagen, mientras que otros más en capas, con volumen y movimiento crean el efecto contrario. Es precisamente esto último lo que los estilistas de la actriz tomaron en cuenta para darle un nuevo estilo a su look y que sin duda todas las mujeres maduras pueden replicar para lucir frescas, modernas, jóvenes y hermosas esta primavera, por supuesto, sin descuidar la elegancia.

Así debes pedir tu flequillo esta temporada

Fue la estilista de famosos, Elizabeth Stewart quien compartió el resultado del nuevo look de la actriz, quien ahora luce una melena midi y con ondas desenfadadas para darle volumen y un toque juvenil al rostro, pero un detalle que para nadie pasó inadvertido es que ahora la frente de Julia Roberts quedó completamente cubierta con un flequillo del que hay mucho qué decir y que puede salvar después de los 50 años.

El truco está en llevarlo tupido, pero sin que se vea grueso, ya que esto logrará el efecto contrario a lo deseado; en cuanto a la forma es muy importante que el largo vaya por debajo de las cejas para lograr afinar el rostro y las facciones. Es importante destacar que la zona más corta puede quedar justo donde inicia la nariz y de ahí alargarlo hacia los laterales, ya que son estos los que tienen que quedar más largos y en capas para que al final puedan integrarse al resto de la cabellera sin que se note el corte.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: IG @elizabethstewart1 )

A la hora de peinarlo también hay que tener cuidado y si algo nos demostró Julia Roberts es que el cabello tiene que ir lacio y en mechones para despejar los ojos y el fleco no se convierta en una molestia, por lo que llevarlo hacia los lados puede ser un truco de mucha ayuda En cuanto a los laterales, las ondas se pueden marcar para integrar el flequillo al resto de la melena.

Así que si al igual que Julia Roberts tienes más de 50 años y estás en búsqueda de un cambio de look sin sacrificar todo el largo de tu melena para lucir cortes como el bob o el pixie que también dominan el 2023, una cabellera midi con flequillo largo puede convertirse en tu gran salvación. ¿Le darías una oportunidad?, no olvides que la visita al estilista será de al menos una vez a la semana para un despunte en el fleco y que la forma no se pierda.

