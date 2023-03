Los cortes pixie, mixie y bixie serán tendencia, ¿pero cómo identificar si te favorecen?

La temporada primavera-verano 2023 está a punto de iniciar y las tendencias de lo que sí y no se deberá llevar no dejan de causar sensación en el mundo de la moda y la belleza, especialmente si se trata de los estilos para el cabello que dominarán en los próximos meses y de los que ya te hemos contado. Pero al tomar en cuenta que son tan variados, no resulta sorpresa ver que una cabellera XXL, midi o corta tiene muchas formas de estilizarse, como es el caso de esta última en la que los cortes pixie, mixie y bixie ya son los favoritos del momento.

Una de las razones por las que estos cortes se han popularizado es porque nos permiten presumir una imagen fresca y moderna, además que pueden ser la apuesta más atrevida para las mujeres que buscan un cambio radical de look o que quieren olvidarse de lo maltratado de su cabello. Así que si estás pensando en los cortes pixie, mixie y bixie como los ideales para presumir una nueva imagen, lo ideal es que conozcas todos los detalles de cada estilo y, lo más importante, si te favorecen o no.

Recuerda que aunque sean tendencia para los próximos meses, no todos los estilos resultan favorecedores y esto incluye aspectos como la forma del rostro, pues no es lo mismo tenerla redonda, alargada o cuadrada para hacerla lucir armónica; sin embargo, los estilistas también toman en cuenta la cantidad de pelo que tienes, además de su forma, es decir, si es lacio o rizado, además de grueso o fino. Así que toma nota y elige sabiamente antes de ir con las tijeras a despedirte de tu cabellera.

La mejor parte es que todos se pueden estilizar. (Foto: Pinterest)

Corte pixie, ideal para mujeres arriesgadas

Desde el año pasado el estilo pixie se ha convertido en una de las fuertes competencias de los estilos de cabello corto, pues se trata de la apuesta más arriesgada en la que se sacrifica casi por completo la melena al dejar muy corto la zona de la nuca y los laterales del rostro. Por otro lado, la parte de la coronilla destaca por ser sutilmente más larga para darle volumen y en muchas ocasiones acompañar un fleco lateral y degrafilado.

Aunque se trata de un corte perfecto para mujeres jóvenes y maduras, con Kris Jenner como el mejor ejemplo de ello, que lo ha llevado por décadas, hay mucho más que saber de él y es que no le favorece a todo el mundo ya que puede engrosar las facciones del rostro y con ello romper con la armonía. Es por ello que muchos estilistas sólo lo recomiendan para aquellas mujeres que tienen:

La cara pequeña

Rostros redondos y ovalados

El pelo fino

Mujeres bajitas

Cabello lacio, ondulado o rizado

Es ideal para lucir el pelo extra corto. (Foto: Pinterest)

Corte mixie, perfecto para no sacrificar toda la melena

Por otro lado, el estilo mixie que también será tendencia esta primavera y verano tiene su origen de popularidad desde finales del año pasado luego de que se fusionaron otros cortes de cabello que en los últimos años se han mantenido dentro del radar en el mundo de la belleza, es decir el mullet, pero combinado con el pixie. De hecho, es esta combinación la que ayuda a que el diseño permita un poco más de longitud en la melena.

El truco para lucirlo es recuperar la forma del mullet con la zona de la nuca más larga, pero los laterales más cortos y despuntados, un estilo que además se puede acompañar con un flequillo degrafilado o asimétrico para completar el look. La buena noticia es que este corte tiene más pros que contras y es por ello que lo pueden lucir casi todas las mujeres sin importar la forma de su cara o del pelo. Así que no dudes en darle una oportunidad si:

Tienes el pelo lacio o rizado

Destacas por tener facciones afinadas

Rostros redondos, cuadrados y en forma de diamante, pero pide a tu estilista que lo estilice según la forma de tu cara

En las caras alargadas lo ideal es complementar con un fleco para acortar el rostro

El volumen en la parte superior de la cabeza es lo que recupera el estilo mullet. (Foto: Pinterest)

Corte bixie, la tendencia para sanear el cabello

Finalmente, esta última tendencia fusiona también el corte pixie, pero permitiéndole a la melena lucir más larga, con forma y textura, pues se fusiona con el clásico corte bob, así que puede ser una excelente solución para lucir el cabello corto, pero sin sacrificar todo el largo de la cabellera. El truco está en que hay que llenarlo de capas para dar volumen y movimiento, además de marcar ambos estilos.

Lo puedes llevar sin importar la forma de tu cara, pero estilizado a esta

Ideal para cabello fino o en pocas cantidades, pues las capas le dan mucho volumen

Este corte puede ir a la altura de la barbilla o debajo de ella. (Foto: Pinterest)

SIGUE LEYENDO

Belleza: 3 cortes de cabello para evitar el calor esta temporada

Los 3 cortes de cabello que son un rotundo no después de los 50 años

Hair trends 2023: 3 cortes para hombre que serán tendencia en primavera y verano, según Edwin Cruz Delgado