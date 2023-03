El corte bob feathered es ideal para rejuvenecer después de los 50 años

La primavera no sólo está cargada de energía, sino también de tendencias de moda y belleza para lograr una transformación radical con la cual dejar a todos con el ojo cuadrado; sin embargo, para nadie debe de pasar desapercibido que después de cierta edad hay que tener cuidado con los estilos que se elijan para lograr rejuvenecer y no lucir desaliñada. Uno de los mejores ejemplos de esto es la forma que se le da al cabello, pues más allá de los tintes para ocultar las canas, el corte es el que se robará todas las miradas y si hay algo que no puede pasar por alto es que después de los 50 años sólo se lleva el pixie o el bob.

Aunque ambos estilos son los más populares para mujeres de más de 50 años este último es el favorito de miles para conseguir una imagen perfecta y de poco mantenimiento, es especial si se sabe cómo lucirlo, Y según nos han dejado ver las tendencias de belleza para esta primavera, el corte bob feathered ganará mucho terreno en los próximos meses gracias a lo favorecedor que resulta para todos los tipos de rostros y cabellos, es decir, luce ideal tanto en el pelo grueso como en el fino y en todos los casos ayuda a todas las mujeres maduras a conseguir un efecto rejuvenecedor.

Las capas son clave para lograr este estilo. (Foto: Pinterest)

¿Qué es el corte bob feathered y cómo es lleva?

Si te encuentras buscando ideas para renovarte el look y aún no das con la ideal, este estilo se convertirá en tu mejor aliado y lo podrás lucir en su versión más larga o corta, según como prefieras llevar la melena o cómo favorezca a tu tipo de rostro, pero antes de ir con tu estilista de confianza debes de conocer todos los detalles que sin duda te ayudarán a quitarte esos años de más y lucir más icónica que nunca. ¿Le darías una oportunidad a esta tendencia que ya se vio en la década de 1970?

Lo primero que debes de saber es que el corte bob feathered, también conocido como el bob de plumas, esconde su característica principal en su nombre y es que a la hora de darle forma se debe de crear un efecto emplumado en la cabellera y para ello el uso de las capas cortas y muy marcadas es indispensable. Por supuesto, para lograr esta forma se deben de tomar algunas características según el tipo de cabello y de melena, y el truco estña en dejar más gruesos o delgados los mechones.

Así que para aquellas personas con mucho cabello lo ideal es elegir mechones gruesos, pues esto es ideal para quitarle volumen y ayudar a definir la melena; mientras que para aquellas mujeres de más de 50 años que tienen el cabello fino y en menor cantidad se debe apostar por elegir capas largas que ayudarán a dar volumen, profundidad y movimiento. Es importante aclarar que además de considerar el tipo de pelo también se debe de tomar en cuenta la forma del rostro y de ahí elegir la mejor tendencia de bob.

También es ideal para ocultar las canas. (Foto: Pinterest)

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, hay versiones asimétricas que son más cortas de la nuca y largas hacia el frente; otros más que son a la altura de las orejas o barbilla y unos más que son largos para quienes no quieren sacrificar todo el largo de la melena. ¿La mejor parte?, es que el corte bob feathered se puede llevar en todos los largos, pero siempre procurando cuidar la forma de las capas para no afectar la armonía del efecto emplumado.

Así que si tienes más de 50 años y buscas un cambio radical de look. este estilo puede ser tu mejor opción, ya que también lo puedes combinar con mechas o reflejos de color rubio para agregar más brillo al rostro y así lograr rejuvenecer al instante. Por otro lado y como toque opcional un flequillo puede marcar la diferencia e incluso terminar de favorecer a tu tipo de rostro mientras luces en tendencia, ya que los flecos están de moda este 2023.

¿Y tú, en qué largo lo llevarías? (Foto: Pinterest)

