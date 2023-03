Video: Paulina Peña revela su remedio casero con romero para lucir el cabello perfecto

En los últimos meses Paulina Peña se ha mantenido muy activa en redes sociales, donde su papel como influencer de belleza ha ganado mucho terreno, ya sea por compartir toda su rutina de belleza para siempre lucir preciosa, o bien, para revelar que ella también recurre a los remedios caseros para cuidar su cabello y ayudarlo a lucir perfecto gracias a la suavidad, el brillo e incluso el largo. Al menos así lo demostró en su última publicación en la que dio todos los detalles a sus fans para conseguir una mascarilla que tiene muchos beneficios.

De acuerdo con la hija del expresidente Enrique Peña Nieto, el truco para siempre presumir el cabello perfecto está en recurrir al romero, uno de los ingredientes más populares dentro del mundo de belleza por la larga lista de características y beneficios que le otorga a nuestro cabello como es el caso de ocultar las canas en mujeres maduras o revertir el daño causado por el calor o los tintes. Por supuesto, no sólo se usa como una especie de tinte natural, sino también como un hidratante e incluso como la forma ideal para lograr que el pelo crezca.

Presume una melena como la de la influencer. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

Paulina Peña tiene el remedio casero de romero para una melena icónica

Al igual que muchas mujeres, Paulina Peña confesó haber dudado de los beneficios de esta mascarilla para cuidar el cabello y los resultados que le dejaría para combatir la caída, además de fomentar el crecimiento y ayudar a que a simple vista la melena luzca sana. La mejor parte es que al tratarse de un remedio casero todas pueden correr a su alacena por los ingredientes para realizar este preparado en el que se ahorrarán una fortuna. ¿Le darías una oportunidad?

"He visto esto desde hace tiempo en redes y decidí probarlo. Es normal que tires pelo pero quise probarlo y en verdad he notado diferencia, he leído que tiene el mismo efecto que el minoxidil y quise probarlo algo natural. Lo recomiendo un 3 veces a la semana. Cuénteme si les funciona", escribió la influencer en su video de Instagram.

Y si tú al igual que Paulina Peña quieres lucir una cabellera perfecta, debes recurrir a este truco para el que sólo necesitas cinco ingredientes y que de no tener en casa, tu bolsillo no se verá afectado. Así que corre por:

Este preparado no te tomará demasiado tiempo. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

2 ramas de romero

1 cucharada de clavo de olor

1 ramas de canela

5 estrellas de anís estrellad

1/2 litro de agua

En cuanto a la preparación, la influencer precisó que hay que poner el agua a hervir junto a todos los ingredientes; no olvides que si te llega a faltar alguno no hay problema, pues la estrella es el romero y en esta ocasión la famosa no agregó el anís al preparado y a pesar de ello los resultados son los mismos. Posteriormente hay que permitir que todo se concentre muy bien y que el agua cambie de color a un tono marrón, que será la señal de que hay que apagar la estufa y dejar reposar este remedio casero para que las propiedades benéficas para el pelo incrementen.

El masaje final es el más importante. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

Una vez que se enfrío por completo (a temperatura ambiente), Paulina Peña coló preparado para conservar el líquido y evitar los residuos de los productos. Después hay que vaciar este té de romero en un recipiente limpio como un atomizador para aplicarlo siempre con el cabello limpio y directamente en el cuero cabelludo hasta que no quede ninguna zona libre y entonces se puede iniciar con un masaje por toda la cabeza con ayuda de las yemas de los dedos o con un cepillo especial.

Como paso final hay que desenredar la cabellera y dejar que se seque por completo para que los beneficios realmente ocurran; sin embargo, la influencer agregó un paso extra y es aplicar un poco de aceite natural en el resto del pelo para que se vea aún más brillante y suave. ¿Le darías una oportunidad a esta rutina?, no olvides que para notar el cambio se debe de realizar al menos tres veces por semana.

