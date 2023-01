Paulina Peña: esta es la rutina de belleza que usa todos los días para verse hermosa y natural

Las tendencias de moda y belleza llevan semanas advirtiendo que durante el 2023 triunfarán los estilos que apuesten por lo natural, tanto del cabello (de ahí que los tonos oscuros estén reinando), como en el maquillaje al tratar de conseguir looks muy discretos y con "la cara lavada". A esta tendencia se han sumado famosas como Hailey Bieber o Kendall Jenner, quienes han dejado sus cutis libres de make-upo con a penas unos cuantos retoques para cubrir pequeñas imperfecciones; sin embargo, no son las únicas, pues figuras como Paulina Peña Pretelini también sabe cómo verse hermosa demostrando que menos es más.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paulina Peña suele compartir algunos tips de cuidado personal y hasta de jardinería, pero en las últimas horas sorprendió al reaparecer con la rutina de belleza que sigue todos los días para lucir un estilo muy natural en el que la sencillez es la gran estrella. Por supuesto, lo anterior no implica estar peleada con otras tendencias del momento ni mucho menos a lucir desaliñada y es por ello que te contamos todo lo que debemos de hacer para conseguir este look.

En una serie de historias de Instagram, la hija del expresidente Enrique Peña Nieto detalló todo su proceso para lucir arreglada y elegante en pocos minutos, además de algunos consejos extras para no causar ni daño en su cabello al usar herramientas de calor como secadoras y tenazas, además de trucos para mantener hidratada y humectada la piel, para así evitar la aparición de manchas o arrugas prematuras.

Así que si quieres lucir en tendencia este 2023 con un look basado en lo natural y lucir igual de icónica que la influencer de 27 años te compartimos un poco de lo que ella misma compartió en un breve video de Instagram. Por supuesto, siempre puedes agregar pasos a la rutina que ya son parte de la tuya o que se ajustarán mejor a tu estilo persona, ¿te animas a ponerlos a prueba?

Lo primero que Paulina Peña enseñó es que después del baño hay que iniciar con los cuidados de la cara con un par de parches para las ojeras y mientras los efectos rinden resultado se puede continuar con el resto del look. En su caso, consiste en secar el cabello con ayuda de una secadora, aunque según precisó más adelante, es muy importante no olvidar aplicar productos que protejan el pelo del calor. Asimismo, comenzó a realizar ondas marcadas en toda su melena, para finalmente despeinarlas con los dedos y conseguir ese estilo natural y sencillo, pero que ayuda a que la cabellera luzca perfecta.

Una vez listo el peinado hay que continuar con el resto de la cara al retirar los parches y comenzar a hidratar todo el cutis con cremas y aunque la influencer no dio más detalles, en ninguna rutina de skincare puede faltar la aplicación de un bloqueador solar. Aunque en esta ocasión no compartió más detalles sobre su maquillaje, este es el momento perfecto para aplicarlo sin hacerlo demasiado notorio.

Quienes siguen de cerca a Paulina Peña sabrán que en varias ocasiones ha hablado de otras partes de su rutina de belleza y las pestañas siempre tienen un protagonismo especial ya que además de rizarlas y aplicarles varias capas de rímel, en otras ocasiones apuesta por las extensiones de pestañas que aunque necesitan cuidados, se puedo olvidar del proceso de maquillarlas y así conseguir un look en cuestión de minutos.

"No es que me las ponga todo el año seguido, son por temporadas (extensiones de pestañas) y me gusta ponérmelas cuando salgo de viaje porque ya me despreocupo del rímel. Ustedes entenderán -los que me conocen de hace años- saben que me tardo años en el rímel porque le pongo mil capas", dijo la influencer.