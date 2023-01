Kate Hudson y Lizzo dejan su trasero al descubierto con estos polémicos leggings

El mundo de la moda siempre nos sorprende para bien o para mal, pero en los últimos días la crítica no se hizo esperar primero al ver a Kylie Jenner presumiendo un vestido con una cabeza de león por lo que fue acusada de fomentar la caza de animales y ahora una nueva polémica envuelve a esta industria. Y es que famosas como Kate Hudson y Lizzo han impuesto una nueva tenencia que no fue del agrado de muchos, ya que "alteraron" el diseño clásico de los leggings.

La prenda que por excelencia no falta en ningún clóset y que pude ayudar a conseguir desde un look elegante hasta uno deportivo, ya no se luce ajustado a las piernas y cubriéndolas a la perfección, sino que gracias a la marca de ropa de Kate Hudson, Fabletics, esta forma ha quedado en el pasado para ahora lucir un estilo muy controversial con el cual se puede dejar el trasero al descubierto. Como si de los escotes cut out en vestidos se tratara, la nueva apuesta también opta por aberturas muy llamativas para resaltar la figura.

Aunque algunos usuarios afirman que estos leggings son ideales para practicar deportes como el pole, otros hace ironía de ellos. (Fotos: Fabletics)

Un detalle que no puede pasar desapercibido incluso al apreciar el modelo de frente, son un par de aberturas en los laterales de las piernas, como si lo que se quisiera resaltar son los muslos. Por supuesto, eso sólo es el inicio de estos polémicos leggings, ya que recuperan la forma de un liguero para dejar al descubierto la zona de la entrepierna y extender ese escote hasta la parte posterior del cuerpo logrando así que el trasero se presuma como nunca, no sin antes complementar con un par de bragas para dejar mucho a la imaginación.

Si bien es cierto que esta prenda ya la ha presumido Lizzo y diseños parecidos han causado furor en los looks de Anitta, un detalle que no pasó desapercibido para nadie y por el que se ha elevado la crítica es porque la firma de Kate Hudson es deportiva y en redes han señalado que este estilo es poco funcional para entrenar y ni hablar de su elevado precio. En la página oficial del sitio se pueden ver tres colores del modelo "Spotlight Shaping Ass Out Capri" entre los que destaca el negro, marrón y fucsi, y cuyo precio es de 84.95 dólares, es decir, mil 598 pesos mexicanos al tipo de cambio de este martes.

¿Los usarías? (Fotos: Fabletics)

Aunque el diseño ya había despertado el debate en octubre pasado, en las últimas horas el diseño para dejar el trasero al descubierto nuevamente se viralizó en plataformas como Twitter, en donde usuarios han hecho comentarios irónicos y mostrado su inconformidad o disgusto con este tipo de leggings que además se combinan con tacones.

"Creo que podría comprarlos, quiero lucir elegante en mis paseos por el pueblo", "tengo muchas preguntas (sobre los leggings)", "me verá ten bien en la caminadora", "no me creo el precio, tiene la mitad del material que unos leggings normales" y "los tacones son la cereza del pastel. ¿Son para una clase de ejercicio de los años 80?" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

SIGUE LEYENDO

FOTOS: Cynthia Rodríguez paraliza la red con entallado look sport-chic

Itatí Cantoral impone moda con entallado vestido de gala

Irina Baeva presume el microbikini bicolor ideal para resaltar el bronceado