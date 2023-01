FOTOS: Cynthia Rodríguez paraliza la red con entallado look sport-chic

Cynthia Rodríguez causó furor entre sus millones de fans en las redes sociales con un coqueto look casual. La exconductora de "Venga la Alegría" compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos en las que se le ve luciendo su esbelta y curvilínea silueta en un entallado look sport-chic con el que paralizó las plataformas digitales con miles de "likes" y comentarios en los que reconocieron su belleza.

La actriz y cantante, esposa de Carlos Rivera, con quien se casó a mediados del 2022 en un viaje por Europa, es una de las expresentadoras TV Azteca que sigue conquistando las redes aunque ya no está en el programa que la hizo ganar popularidad, y así lo demuestra con cada uno de sus posteos en sus cuentas oficiales, a los que su pareja no puede evitar reaccionar como sucedió en su última publicación.

Cynthia Rodríguez cautiva en coqueto look sport

Rodríguez inició la semana con lo mejor de la moda deportiva y elegante, y así lo demostró con las instantáneas que compartió en la plataforma de Meta, imágenes con las que enamoró a sus admiradores y se confirmó como auténtica fashionista, posando con un atuendo cómodo con el que destacó su curvilínea silueta con un prendas entalladas que se ciñen a la perfección a su pequeña cintura.

Cynthia impone con su estilo y destaca su silueta. Foto: IG @cynoficial

La cantante, de 38 años, se lució con sus fans en Instagram, donde la sigue 4.1 millones de admiradores, con un atuendo perfecto para imponer moda entre las mayores de 30 años, pues combinó un pantalón deportivo con resorte en la cintura, con una blusa ajustada sin mangas, tenis blancos, una chamarra de estilo aborregada y lentes de color ámbar con los que le dio un toque chic a su outfit sport.

"11:11 Pide un deseo…", escribió la exconductora del matutino "Venga la Alegría" para compartir las instantáneas en las que se luce con su look en tonos claros, logrando cautivar a sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos, pues al momento ha generado más de 500 comentarios, entre los que destaca el de su esposo, que escribió: "Tú. Siempre!"; además de recibir 123 mil "me gusta".

La exconductora de VLA impone con su estilo. Foto: IG @cynoficial

Rodríguez compartió con sus millones de seguidores las imágenes con el atuendo que fue perfecto para imponer estilo, un look sport-chic, como se le llama a los outfits que combinan lo deportivo y elegante, una tendencia en la que se mezclan las prendas para hacer ejercicio con otras que le dan un toque de glamour, tal como lo hizo la actriz y cantante, convirtiéndose en referente de moda.

Cynthia Rodríguez fue integrante de la Cuarta Generación de "La Academia" cuando tenía 21 años, de la que resultó ganador Erasmo Catarino, mientras que la originaria de Monclova, Coahuila se llevó la cuarta posición. Del año 2005 a la fecha se ha convertido en una de las favoritas del público, y además de su carrera como cantante, también ha probado como actriz en algunas telenovelas como: "Se busca un hombre", "A corazón abierto", "Los Rey" y "Las malcriadas".

Se corona como fashionista. Foto: IG @cynoficial

