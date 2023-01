Cynthia Rodríguez paraliza la red en ajustado mini vestido

Cynthia Rodríguez se confirma como una de las famosas más bellas y fashionistas del medio del espectáculo. En su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de fans, la cantante y exconductora del matutino "Venga la Alegría" (VLA) se lució y enamoró a sus admiradores en un coqueto mini vestido ajustado con estampado animal print, look con el que dio clases de estilo y paralizó la red con miles de "likes" y comentarios.

La esposa del cantante Carlos Rivera, con quien se casó a mediados del 2022 en un romántico viaje por Europa, es una de las expresentadoras TV Azteca que sigue conquistando las redes aunque ya no está en el programa que la hizo ganar popularidad, y así lo demuestra con cada uno de sus posteos en las redes sociales, a los que su pareja no puede evitar reaccionar y quedar rendido ante su belleza.

Cynthia Rodríguez cautiva en coqueto mini vestido

En su cuenta oficial de la popular plataforma, Rodríguez compartió un par de fotografías y un video con los que enamoró a sus admiradores y se confirmó como auténtica fashionista. En las imágenes se puede ver a la presentadora, de 38 años, posando frente a una ventana que ilumina su look, presumiendo su curvilínea silueta con una prenda entallada que se ciñe a la perfección a su pequeña cintura.

La también cantante y actriz se lució con un atuendo perfecto para imponer moda entre las mayores de 30 años, pues combinó un mini vestido moderno de estampado animal print con botines, uno de los estilos favoritos de las celebridades nacionales e internacionales para llevar en cualquier temporada, como lo confirmó Cynthia con su outfit que la corona como una de las mejores vestidas de las redes sociales.

Con sólo emojis, la exconductora de VLA compartió el par de instantáneas y el clip en los que se luce con su look atigrado, logrando cautivar a sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos, pues al momento ha generado más de 700 comentarios entre sus dos publicaciones, además de recibir 80 mil 500 "me gusta" en su posteo de fotos, y 24 mil "likes" por el video en el que se luce con mucha sensualidad.

Cynthia se luce en coqueto vestido y enamora. Foto: IG @cynoficial

Rodríguez compartió con sus 4.1 millones de seguidores las imágenes con el atuendo que fue perfecto para imponer estilo, y robó miradas entre sus fanáticos, pues pronto recibió una gran cantidad de mensajes, aunque fue el de su esposo, Carlos Rivera, el que causó furor, pues escribió: "Gracias Diosito!", recibiendo una tierna respuesta de la exconductora de VLA, que dejó el mensaje "@_carlosrivera Lo mismo digo todos los días!".

Cynthia Rodríguez fue integrante de la Cuarta Generación de "La Academia" cuando tenía 21 años, de la que resultó ganador Erasmo Catarino y la cantante Yuridia obtuvo el segundo lugar; mientras que la originaria de Monclova, Coahuila se llevó la cuarta posición. Del año 2005 a la fecha se ha convertido en una de las favoritas del público, y además de su carrera como cantante, también ha probado como actriz en algunas telenovelas como: "Se busca un hombre", "A corazón abierto", "Los Rey" y "Las malcriadas".

La exconductora de VLA presume cuerpazo. Foto: IG @cynoficial

