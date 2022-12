Cynthia Rodríguez y el look total black para presumir toda su belleza en portada de revista

Cynthia Rodríguez sigue colocándose como un referente de moda a pesar de que actualmente esté tomándose un descanso en su carrera artística, así lo comprueba la reciente portada de revista en la que salió para presumir un look total black, con el que resaltó su belleza y se coronó como toda una fashionista. Con esta aparición, la ex conductora sigue conquistando a sus millones de fanáticos que están muy pendientes sobre sus actividades, después de dejar la televisión mexicana.

Durante el año, la también cantante y actriz salió de Venga la Alegría, programa en el que se había colocado como una de las favoritas debido a que conquistó al público con su carisma, talento y belleza, asimismo fue una de las que daba cátedra de estilo con cada outfit revelador que presumía en el matutino de Tv Azteca. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga luciendo lo mejor de las tendencias, por esa razón aún aparece en las portadas de revista de varias publicaciones especializadas en moda y estilo de vida.

Cynthia Rodríguez presume su belleza en portada de revista

Para terminar el año, la ex integrante de La Academia participó como modelo para la revista Padrisimo Magazine, quien compartió en sus redes sociales oficiales, como Instagram, la foto de la portada en la que aparece Cynthia Rodríguez, celebridad que se lució con un look completamente negro, que fue perfecto para destacar en la imagen principal. Como era de esperarse, las muestras de cariño de sus fanáticos no tardaron en llegar, pues le dejaron varios comentarios halagadores.

Cynthia Rodríguez es portada de revista Foto: Captura de pantalla

"Cynthia Rodríguez engalana la portada de Padrísimo Magazine. Edición diciembre 2022/enero 2023. Para ver la edición digital con @cynoficial visita PadrisimoMagazine.com Special thanks to @talentindustry #PadrisimoMagazine #CynthiaRodriguez", fue la frase y los hashtags con los que la que la publicación compartió la portada en la que aparece la esposa de Carlos Rivera posando en cuclillas y con mucho estilo, dejando claro por qué fue elegida para ser la imagen principal en el cierre del año.

En la portada Cyn, como le dicen de cariño sus fanáticos y amigos, está en un fondo blanco que hace contraste con su look negro de pantalón de polipiel y una blusa satinada, prendas que le dan un toque formal y glamuroso al outfit, que combinó con unos llamativos zapatos de tacón, ya que eran un calzado de tela transparente con brillos que dejaba ver sus pies; con este simple complemento, la actriz de Tv Azteca mostró que conoce de las tendencias y que aún es un referente de moda.

"¡Qué guapa @cynoficial!", "Guauuuu" y "Muy guapa, cómo siempre", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que poco a poco va a acumulando "likes" de sus fanáticos, quienes siempre la apoyan y le mandan mensajes de aliento. Y es que Rodríguez, de 38 años, ha sabido conquistar a sus admiradores por medio de sus coquetos atuendos que luce en redes sociales, ya que muestra su espectacular figura.

Cynthia y Carlos Rivera se casaron este 2022 Foto: Especial

En tanto, la originaria de Monclova, Coahuila, sorprendió este año con dos importantes noticias: la primera fue que se casó con Carlos Rivera, cantante con el que tenía varios años de relación, y la segunda fue dejar el matutino de Venga la Alegría, pues según confesó quiere enfocarse en su familia, y es que se sabe que Cynthia Rodríguez busca convertirse en madre este 2023, por lo que decidió abandonar su trabajo para poder enfocarse en embarazarse de su ahora esposo.

SIGUE LEYENDO:

Cynthia Rodríguez: 3 modernos bikinis con los que da clases de estilo

Cynthia Rodríguez se llevó todas las miradas con profundo escote