El Yakifest en CDMX logró sold out y tuvo como invitados a Jorge Medina, Josi Cuen y muchos más

Eran en punto de las 8:30 de la noche cuando comenzaron a sonar las primeras notas musicales al ritmo de la banda sinaloense, cuando salió al escenario Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki”. Vestido completamente de negro, el originario de Mazatlán Sinaloa, agradeció a su público por estar esa noche con él, dio la bienvenida y comenzó a interpretar temas como “El Sinaloense”.

La voz del Yaki logró reunir a más de 10 mil personas en uno de los recintos más importantes de la CDMX, logrando un Sold Out en su primer fecha del “Yakifest Tour”, show que pretende recorrer gran parte de la República mexicana, pero, sigue leyendo que te contaremos todo lo que sucedió en esta noche donde Mazatlán llegó a la CDMX.

El Yaki canta sus éxitos y dedica el concierto a su mamá

Luego de cantar varios temas que son conocidos por millones de personas al ser ya parte de la cultura de nuestro país, El Yaki, hizo un recorrido musical haciendo un homenaje a su carrera, pues, interpretó temas que cantó con La Banda El Recodo, agrupación de la que fue vocalista por varios años y con la que se dio a conocer.

El Yaki interpretó el tema “Te presumo” una de las más famosas que cantó cuando fue parte de “la madre de todas las bandas”, pero antes de cantar ésta última, hizo una dedicación muy especial a su mamá.

“Agradecerles por su puesto la oportunidad que me dan de estar en este lugar que significa tanto para mí…lo único que tengo que decir esta noche, lo más bonito, lo que más me sale del corazón es María Ángelica Cisneros, mamá: ¡sí se hizo, sí se hizo!”, dijo muy emocionado El Yaki

Luego de estas emocionantes palabras, El Yaki, siguió con su repertorio musical con temas como: “Cómo iba yo a saber”, “Cada vez te extraño más”, “Me gusta todo ti”, “Te quiero a Morir”, “Dime que me quieres”, además de estos éxitos, el cantante sinaloense cantó “Dile a tu orgullo”, “Ándale pues terco”, entre muchos otros más.

Los invitados al Yakifest

Pasó una hora aproximadamente luego de que El Yaki estuvo en el escenario acompañado de su banda, cuando hizo un pequeño intermedio para cambiarse de ropa y que la producción colocara una gran sala de color blanco y una mesa al centro en donde había diversas bebidas, fue entonces que, nuevamente Luis Alfonso Partida, ingresó al escenario con un pantalón blanco y una camisa del mismo tono con toques en color verde.

Fue entonces que dio la bienvenida a su primer invitado: “El bebeto” con quien cantó temas como “Lo legal” y “Seremos”, luego llegó Jessy Uribe, siguió El Trono de México quienes pusieron a bailar duranguense a más de 10 mil almas con temas como “Te ves fatal”.

También, El Yaki tuvo como invitado a Toño Lizárraga (ex vocalista de La Original Banda Limón), Los dos de la S y la sorpresa de la noche tan solo minutos antes de las 23:00 horas Luis Alfonso, dio la bienvenida a Jorge Medina y Josi Cuen quienes llegaron al escenario provocando que el respetable se pusiera de pie aplaudiendo su participación.

Medina y Cuen dedicaron unas palabras al Yaki, y comenzaron a cantar éxitos que grabaron con La Arrolladora Banda El Limón como: “Cuéntale”, “La llamada de mi ex”, “Ya es muy tarde”, “La Suata” y “¿Qué me vas a dar si vuelvo?”.

Tras la actuación de “Juntos”, El Yaki invitó al escenario a “El Juanma”, “Sucesión M”, Luis Ángel “El Flaco” quien fue una de las sorpresas de la noche, "C-Kan" y finalmente salieron “Los 2 Carnales”.

El público no se quería ir

Bien dicen que todo lo que inicia tiene un final y la noche del Yaki Fest no fue la excepción, sin embargo, el público no quería que se terminara el evento que logró reunir a parte de las mejores voces del regional mexicano, sin embargo, el venue apagó el audio y encendió las luces como señal de que el respetable debía abandonar las instalaciones, pero, no contaban con que El Yaki siempre atiende a su público hasta el final.

Fue así como Luis Alfonso Partida y todos sus invitados especiales se echaron un palomazo con el público y comenzaron a cantar algunos temas emblemáticos como “Dile a tu orgullo”, dando por terminada una de las noches más importantes para “El Yaki”.

