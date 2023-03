La rutina de ejercicio que te ayudará a eliminar para siempre la barriga del abdomen

Una de las principales metas de muchas personas es bajar de peso de forma rápida y efectiva, ya sea al acompañar su dieta diaria con jugos naturales o implementando una efectiva rutina de ejercicio con la cual mantenerse activo a lo largo de la semana; sin embargo, es muy común que en ambos casos se presente la mayor complicación: eliminar la molesta barriga en el abdomen. Y es que se trata de una de las zonas más difíciles de trabajar y que requiere de un mayor esfuerzo para lucirse totalmente plana.

Así que si has probado de todo como dietas y agotadores entrenamientos, esta rutina de ejercicio te cambiará la vida para siempre y notarás resultados de manera casi inmediata; la mejor parte es que no necesitas ir al gimnasio ni hacer pesas, pues desde casa y solo con movimientos sencillos, todos los músculos de la zona se verán beneficiados, al mismo tiempo que quemarás toda la grasa del abdomen.

¿Cuál es la rutina más efectiva para presumir la figura?

Tal y como te adelantábamos, este entrenamiento no es agotador y por el contrario, se ha hecho popular en redes sociales por ser de bajo impacto, pero con cambios sorprendentes en la figura. Por si esto fuera poco también es ideal para realizarlo a cualquier edad, ya que no hay ejercicios de suelo que causen lesiones o resulten imposibles de hacer; sin embargo, es muy importante recordar que antes de ponerlo en práctica lo ideal es consultar con un experto que determine si es o no la mejor opción para iniciar con los cambios en el cuerpo y en el estilo de vida; asimismo, cambiar algunos hábitos será indispensable para cumplir la meta.

Se trata de una rutina de 10 ejercicios a realizar con 15 repeticiones por 3 sets y que ayudarán a que la barriga que se forma en la pata baja del abdomen se convierta en una zona libre de grasa. Así que pon el cuerpo en movimiento y presume los resultados en tus próximas vacaciones; no olvides que no hay pretextos para no ponerte en forma, ya que se trata de un entrenamiento de poco más de 20 minutos que puedes realizar en cualquier momento del día.

Aunque por sí sola los resultados son efectivos, también puede ser un corto calentamiento con el cual iniciar antes de tu ya rutina clásica de todos los días; lo primero que tienes que hacer es empezar con los famosos saltos de estrellita, pero con un aplauso justo al frente del pecho. Posteriormente, hay que elevar una de las piernas para tratar de acercar la rodilla al pecho y aplaudir por debajo de ella; así intercalando una pierna y otra.

El tercero de los ejercicios se realiza con saltos de bajo impacto con zancadas laterales que te ayudarán a activar las piernas y el abdomen para bajar de peso y conseguir más fuerza; para completar la secuencia los saltos de estrellita también ayudarán a que el resto del cuerpo note el impacto de la rutina. Al tratarse de un entrenamiento enfocado a bajar la barriga del abdomen también har que implementar otros ejercicios como los desplantes que ayudarán a quemar más grasa de las piernas y por supuesto del área abdominal.

Justo a la mitad de la rutina de bajo impacto hay que ponerse de pie y alzar una de las piernas bien estirada, mientra que con los brazos extendidos se intenta tocar el pie y así intercambiando una pierna y otra; también de pie y con los brazos estirados hacia el techo hay que bajar las manos hasta el piso para hacer la plancha, permanecer un par de segundos y regresar a la postura inicial, pues este ejercicio es magnífico para conseguir marcar el abdomen y definirlo.

Ya para ir finalizando con el entrenamiento realiza pequeños saltos con las piernas de cerradas a abiertas y viceversa, mientras que los brazo van bien estirados sobre los muslos y se elevan de forma paralela al piso. Repite la misma secuencia, pero más lenta y en esta ocasión con mayor trabajo de los brazos al extenderse hacia los laterales y finalmente sobre la cabeza. Una vez que terminaste toda la secuencia llegó el momento de descansar con el último ejercicio para el que tienes que caminar de lado y flexionando una de las rodillas para bajar los brazos al suelo.

¿Le darías una oportunidad esta rutina?, tiene todos los ejercicios que te ayudarán a bajar de peso, tonificar el cuerpo y a eliminar para siempre esa molesta barriga. A continuación puedes ver el video del entrenamiento para que lo realices de forma correcta y notes los resultados.

