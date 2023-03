Hogar: este es el truco viral para eliminar los malos olores del baño

El cuarto de baño es uno de los espacios con mayor intimidad de toda la casa y también uno de los más difíciles de mantener libres de suciedad y malos olores, ya que además de la humedad que se puede generar, el uso de productos de higiene, el cesto de la basura y el de la ropa sucia, además del retrete pueden hacer que lleguen hedores poco agradables, especialmente luego de hacer nuestras necesidades; sin embargo, existe un truco que es muy efectivo y con el que la fragancia a "limpio" se quedará por un buen rato.

La mejor parte es que sólo se necesita un objeto que se encuentra en todos los hogares mexicanos y que de no tenerlo no supondrá un gasto significativo, pero que en cambio tendrá resultados de forma fácil e inmediata. ¿Te animas a ponerlo a prueba?, te contamos todos los detalles con los que tú, tus familiares o invitados no tendrán que pasar por un momento incómodo al salir del baño y dejarlo "oloroso" ya sea por una descarga en el retrete o por echar en cada rincón un poco de aromatizante en spray.

Así puedes usar los cerillos para evitar los malos olores en el baño

Por medio de plataformas como TikTok se hizo viral un efectivo truco con el cual conseguir que el mal olor sea cosa del pasado y para ello sólo se necesita una caja de cerillos, un frasco de vidrio y un pequeño platito para evitar accidentes. La idea es vaciar las cerillas en el recipiente para mantenerlas a salvo de la humedad, ya que muchas de ellas vienen en empaques de cartón, conservar la lija o poner un encendedor a un lado.

Bastará con encender un cerillo para decirle adiós al problema. (Foto: TIkTok)

Ahora sólo basta con encontrar un espacio dentro del cuarto de baño para colocar el pequeño frasco y el platito para usarlos cuando se requiera; después de usar la taza de baño y encontrar con un olor desagradable por los deshechos, bastará con tirar de la cadena de forma normal, lavarse las manos y en lugar de tomar el aromatizante para rociarlo por la habitación, encender un cerillo y dejarlo así hasta que se consuma. ¡Y listo!, así de fácil lograrás eliminar esos hedores poco agradables.

Por último es importante destacar que para evitar accidentes los deshechos de la cerilla se dejen reposar en el pequeño platito que puede ser de cerámica o uno de los que se usan para colocar inciensos; una vez que se hayan acumulado muchas o que estemos cien por ciento seguros que están apagados se pueden tirar al bote de basura. Asimismo, es muy importante no dejar esto al alcance de los niños para evitar quemaduras o posibles incendios al dejar en contacto este objeto con algo inflamable.

¿Le darías una oportunidad a este truco viral de TikTok?, luego de encender un cerillo los resultados serán inmediatos; sin embargo, también es importante aclarar que no hay que abusar de esta idea a lo largo del día, pues si bien es efectiva también puede ocasionar que el baño tenga de forma casi permanente ese olor a "quemado".

