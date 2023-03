Barbie Núñez se suma a la tendencia de las blusas con transparencias y lencería a la vista

La primavera tiene el pretexto para lucir frescas y a la moda todo el tiempo; sin embargo, llevar faldas o vestidos no siempre es opción o la ocasión simplemente no lo amerita, por lo que otros básicos del clóset son indispensables para crear los mejores looks y este 2023 una larga lista de famosas nos han demostrado que éstos se combinan con transparencias. Se trata de la tendencia más fuerte del momento y de la que ya ate hemos hablado, pero también en la guapa tiktoker Barbie Núñez acaba de presumir con el mejor estilo.

De acuerdo con Barbie Núñez, lo ideal es sumarse a la tendencia de las blusas con transparencias y así lograr el match perfecto con la temporada de calor que no deja de sorprender a nadie; la mejor parte de lucir prendas como estas es que se pueden conseguir todo tipo de outfits, incluyendo aquellos muy chic. Por supuesto, el que la piel quede a la vista de forma discreta también es ideal para presumir nuestro lado más sensual y eso la influencer lo sabe mejor que nadie, ya que incluso ha dejado la lencería como la protagonista.

¿Y tú, le robarías el look a la tiktoker? (Foto: IG @barbie.nunezt)

Ángela Aguilar: 3 looks que confirman que los skinny jeans se quedarán esta primavera

Esmeralda Ugalde: 3 bikinis que son ideales para unas vacaciones en la playa

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek se suma a la tendencia del rubio de primavera

De frente, Barbie Núñez cautiva con el look ideal para lucir juvenil y elegante

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una sesión de fotos para presumir su viaje por Atlanta, en donde derrochó estilo como nunca al demostrar que la nueva obsesión del momento son las blusas con transparencias y que llegaron a poner en el pasado los vestidos que también dejaban la figura a la vista. El truco con el que sorprendió está en apostar por un diseño ajustado a la silueta para así crear armonía en el look, mientras que el diseño se caracteriza por un cuello alto y mangas largas que gracias a la tela es imposible morir de calor.

En cambio, el tipo de tela ayuda a que la piel quede a la vista de la forma más chic posible, en especial si se sigue la cátedra de moda de Barbie Núñez al agregar un estampado colorido y asimétrico con el que se contrastan a la perfección los colores tierra que eligió para la ocasión. Pues según nos dejó ver lo ideal para lucir icónica en esta primavera son los looks monocromáticos con los cuales se le puede dar un toque de elegancia a la imagen.

Así puedes lucir juvenil y elegante. (Foto: IG @barbie.nunezt)

Y es que más allá de esta prenda estrella que a la vez permite dejar la lencería a la vista, la influencer se lució al demostrar que los pantalones de vestir en su versión holgada son los nuevos básicos del guardarropa y que se pueden combinar con casi todo, incluyendo las transparencias que este 2023 no dejan de causar furor. Así que unos pantalones anchos siempre serán el complemento perfecto para dejar un bralette negro y de encaje como la parte más reveladora.

Con una combinación tan glamurosa como esta, que además pueden lucir mujeres de todas las edades, Barbie Núñez se robó todas las miradas y paralizó Instagram, en donde sus seguidores aprovecharon para llenarla de halagos por su belleza. "Linda", "te ves divina", "me encantó tu blusa", "qué bonita", "préstame ese outfit", "la más hermosa" y "preciosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

En su cátedra de moda demostró que aún con lencería a la vista se puede tener una imagen muy elegante. (Foto: IG @barbie.nunezt)

SIGUE LEYENDO

Mar de Regil impone moda con falda de transparencias y top amarillo

BLACKPINK: 5 outfits de Jennie que puedes usar para el “Born Pink Tour” en México

Cynthia Rodríguez se suma a la tendencia de las uñas "baby blue" que reinará en primavera

Sofía Castro se suma a la tendencia de los microbikinis en colores pastel