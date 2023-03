FOTO: Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su compromiso, así luce el lujoso anillo

¡Dijo que sí! El mundo del espectáculo está más feliz que nunca y de celebración, luego de que Rauw Alejandro finalmente le dio el anillo de compromiso a Rosalía, con quien ha formado una de las parejas más sólidas de la farándula y de quien ha afirmado estar perdidamente enamorado. La noticia viene tras varios cuestionamientos tanto de los familiares como de otros famosos, el más reciente el de Ibai Llanos, quien en una reciente entrevista no dudó en cuestionar a la feliz pareja si estaban pensando en llegar al altar y aunque en ese momento la pregunta despertó los nervios entre ambos, ahora se sabe que sí estaba dentro de sus planes.

“Ay, Ibai. ¡Qué cosas tienes, de verdad! Como mi abuela. Mi abuela siempre me dice: ‘Bueno, y qué’”, fue la respuesta que Rosalía le dio a Ibai Llanos tras los cuestionamientos de matrimonio.

Como era de esperarse la noticia causó revuelo en redes sociales y es que además de ser la pareja modelo a seguir, también son dos de los rostros más importantes del momento. Mientras tanto sus fans no son los únicos que han celebrado la noticia, pues incluso otras celebridades como Cardi B han compartido su emoción ante el compromiso más importante del año e incluso responsabilizó a la pareja por sacarle unas lágrimas de la emoción.

Son la pareja más importante del momento. (Foto: IG @rawualejandro)

¿Cómo le propuso matrimonio Rauw Alejandro a Rosalía?, esto sabemos

Aunque para muchos esta noticia les cayó como un balde de agua fría, para otros era la más esperada y en especial por las tiernas palabras con las que cada uno se suele referir al otro y aunque no son muchos los detalles que se tienen al respecto sobre la pedida de mano, las primeras imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales. Fueron los propios cantantes quienes dieron a conocer la noticia en el videoclip de "Beso", una de las canciones que acaban de lanzar.

En el video vemos varios momentos de la pareja, pero es hasta el final en donde se aprecia a la intérprete de "Bizcochito" en un espacio aparentemente oscuro y con el rostro lleno de alegría y emoción, aunque no es lo único que se aprecia, ya que también mostró su lado más vulnerable al no poder contener las lágrimas al saber que le dio el sí a Rauw Alejandro con quien se rumorea que lleva bastante tiempo, aunque fue hasta septiembre de 2021 cuando lo hicieron público en una importante alfombra roja. Ante la emoción, la cantante no dudó en dejar salir unas pocas palabras:

"Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo", dijo la cantante en un video mientras sostiene una caja roja, presume su anillo de compromiso y se limpia las lágrimas, hasta que finalmente le da un beso a su amado.

Este es el lujos anillo. (Foto: IG @iamcardib)

Tal y como adelantábamos, este video no tardó en volverse viral en redes sociales, pues de YouTube llevaron la grabación a plataformas como Instagram y TikTok. Un caso fue el de Cardi B, quien subió una foto de Rosalía llorando y presumiendo su anillo acompañada del texto: "Felicidades. Tan adorables que casi me hicieron llorar". Sin embargo, hasta el momento no se conocen más detalles de la romántica pedida de mano, pero sí de la lujosa joya.

De oro blanco y diamantes, así luce el espectacular y lujoso anillo

Luego de las tres canciones que lanzaron juntos, incluyendo "Beso", donde hicieron el anuncio de su compromiso, también se dieron a conocer todos los detalles de la lujosa pieza con la que Rosalía y Rauw Alejandro dieron un paso más en su relación. Lo que más sorprendió a muchos es lo tradicional que resultó el anillo con un diamante de corte clásico y montado en una argolla de oro blanco.

Cabe destacar que el enorme diamante central además está rodeado de pequeños diamantes hasta lograr la joya más lujosa de compromiso. Pero además de estos detalles que se aprecian a simple vista no se tiene más información sobre el anillo, aunque se cree que pertenece a alguna de las joyerías más exclusivas y que el valor también debe ser elevado.

