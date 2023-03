Fernanda Castro presume el traje de baño más escotado de la primavera

La primavera siempre tiene el pretexto perfecto para disfrutar de la playa y muchas famosas ya se adelantaron a esta temporada de descanso para disfrutar de unos días relajados, pero también para cautivar con su belleza y looks de impacto en los que destacan los vestidos, pero también los bañadores más icónicos. Aunque tendencias por seguir hay muchas, recientemente Fernanda Castro demostró que un traje de baño siempre será la apuesta ideal para robarse todas las miradas, pero no con su corte clásico, sino con el más escotado y arriesgado.

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante compartió una sesión de fotos para presumir sus vacaciones en la playa, desde donde se lució como nunca con un look muy revelador, pero que a la vez es perfecto para conquistar la primavera, gracias a lo fresco, moderno, juvenil y glamuroso que resulta. Entre los detalles que llaman la atención del cautivador look de Fernanda Castro destaca un talle alto para presumir un vientre plano, ¿le robarías el atuendo?

Por supuesto, la hija de Angélica Rivera también demostró que para cautivar en la playa un traje de baño como este no siempre es la mejor opción y que para aquellos momento más relajados o para ir a cenar, un minivestido negro es la apuesta ideal. ¿La razón?, que este color tan sobrio ha hecho match con la primavera por ser el más glamuroso, elegante, misterioso e incluso con toques juveniles y es por ello que se ve en todo tipo de prendas playeras.

¿Te sumas a la fiebre del negro? (Foto: IG @fernandacastromusica)

En traje de baño con escote cut out, así causó furor en la red

Además de un minivestido negro, la intérprete de "Más Fácil" dejó ver que este tono también se pude llevar en el traje de baño para lucir más icónica y preciosa que nunca, al menos así lo demostró al posar en un red para disfrutar la vista al mar. Para presumir este estilo juvenil con el que de nueva cuenta se coronó como toda una fashionista, eligió un diseño que se sale del estilo clásico de una sola pieza ajustada a la figura y con tirantes gruesos o cuello redondo; en su lugar, las aberturas marcan la diferencia.

"En una red te vi… no puedo perderte, si nunca fui de ti", fue el mensaje con el que acompañó su sesión de fotos en el mar.

Este es el arriesgado bañador con escotes que presumió. (Foto: IG @fernandacastromusica)

Este revelador bañador también destaca por una sola pieza, pero con detalles que le dan un toque muy chic a la imagen; lo primero que llama la atención es un talle de tiro alto con el que se consigue un efecto de piernas kilométricas, un truco que toda mujer bajita debe de conocer para verse más alta sin necesidad de plataformas. De esta forma se recupera la parte inferior del bikini hasta la cintura para hacerla ver más pequeña y a la vez acompañar dos coquetas aberturas en la zona alta del abdomen para presumir la figura.

Según Fernanda Castro, un diseño asimétrico como este solo se completa con un top tipo strapless para dejar los hombros y los brazos al descubierto y así lograr la armonía perfecta en la figura; mientras que como toques finales, un par de cintas para ajustar por detrás del cuello completan este look tan glamuroso con el que se puede conquistar la playa y la primavera. Además de lo favorecedor que resulta este look en bañador, los accesorios marcan la diferencia y para la ocasión no dudó en llevar lentes amarillos y pulseras.

¿Lucirías un diseño tan escotado como este? (Foto: IG @fernandacastromusica)

