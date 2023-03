Sofía Castro se suma a la tendencia de los microbikinis en colores pastel

La temporada vacacional está más cerca que nunca y es por ello que no sorprende ver que todo el mundo ya tenga en mente cómo va a disfrutar de sus días de descanso en los que la playa siempre se convierte el mejor destino y además es el ideal para dejar la figura entera a la vista para demostrarle a todo el mundo que están cumpliendo sus propósitos de bajar de peso. Prueba de ello son las famosas que desde hace varias semanas se adelantaron a la primavera para lucir los microbikinis que serán tendencia durante los próximos meses.

Aunque existe mucha inspiración en looks como los de Dua Lipa, Ángela Aguilar o Esmeralda Ugalde, quienes han dado cátedras de cómo llevar los microbikinis, a esta tendencia también se ha sumado la actriz Sofía Castro, quien tiene el look perfecto para robarse todas las miradas mientras se luce con una imagen muy femenina, glamurosa, juvenil y fresca, que son las características básicas de la primavera. En otras ocasiones la hija de Angélica Rivera nos ha demostrado que los diseños de animal print no pueden faltar en la maleta, pero también los colores pastel son ideales para lucirse con un traje de baño.

Desde el balcón, así sorprendió Sofía Castro con un microbikini

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz tiene el look que será tendencia durante la temporada primavera-verano 2023, ya que recupera la fiebre por los colores pastel como los favoritos del momento y que ayudan a lucir perfecta al mismo tiempo en que favorecen a las pieles bronceadas. Cabe resaltar que para lograr que los bronceados ganen protagonismo se han elegido por excelencia los bañadores en colores neón, pero incluso los más claros pueden tener este efecto muy favorecedor y así lo confirmó Sofía Castro.

Este es el look ideal para robarse todas las miradas. (Foto: IG @sofia_96castro)

Pero más allá de los tonos que dominarán la temporada, como es el caso de la dupla perfecta entre un lila y un amarillo, esta cátedra de estilo de moda juvenil también deja claro que no pueden hacer falta los microbikinis, aunque no con los diseños que se han popularizado gracias a otras celebridades. De acuerdo con la famosa de 26 años, hay que innovar con los cortes y formas; de ahí que para la ocasión haya elegido la parte inferior del bikini con un tiro bajo que es magnífico para presumir un vientre plano y abdomen torneado, mismos que ha conseguido con sus intensas rutinas de ejercicio.

En cuanto al top, Sofía Castro eligió un diseño bicolor con los tonos pastel que dominarán esta primavera, pero en lugar del estilo triangular apostó por una forma cruzada por detrás del cuello, que deja los hombros a la vista y cuyas copas quedan en forma diagonal. De esta forma también presumió el escote más sorprendente de la temporada y que sin duda no le puede faltar a las mujeres de menos de 30 que quieren lucir icónicas en la playa.

Para finalizar su lección de moda, la hija de "La Gaviota" también sorprendió con collares dorados y uno más de conchas para agregarle un poco de brillo al look, además de uno tropical, y así lucir aún más glamurosa. Antes de dar por concluida esta idea de atuendo es importante señalar que para los próximos meses también hay otras tendencias como los pareos o kimonos, sandalias planas, de plataforma o de tacón, así como prendas en crochet.

¿Y tú, le robarías el outfit a Sofía Castro? (Foto: IG @sofia_96castro)

