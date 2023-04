Las cejas con glitter son la nueva tendencia de maquillaje que dominará en primavera

Las tendencias de moda y belleza para esta primavera no dejan de sorprendernos, en especial si del mundo del maquillaje se trata, pues mientras los delineados con silicón caliente para conseguir un efecto de 3D causaron furor en las redes sociales, ahora los maquillistas profesionales advierten sobre un nuevo estilo que no ha dejado de cobrar fuerza y que sin duda dominará durante los próximos meses. Se trata de la forma de llevar las cejas, pero ya no en su versión extradelgada, decolorada o hiperrealista, ¡sino con mucho glitter!

Así como lo lees, la fiebre por el brillo no llegará a su fin este 2023 y según lo que se ha visto en las últimas semanas ya no basta con llevarlo sobre los párpados con las sombras o para acompañar un delineado, ni mucho menos en los costados de los ojos o sobre la nariz para lograr el famoso "heroic eyeliner" en donde la imperfección reina. Y es que para esta primavera la tendencia dicta que el glitter se llevará en las cejas para darles un toque muy brillante e icónico.

Las cejas y los labios de color deben ser los grandes protagonistas. (Foto: TikTok @itorresbeauty)

¿Pero de dónde surge la emoción de lucirse con una mirada extra brillante?, orígenes hay muchos y además de la creatividad, uno de los más importantes del momento es que desde finales de 2022 el mundo del maquillaje comenzó a tener una "revolución" que se culminaría durante la temporada primavera-verano 2023 en donde los rostros naturales triunfarían. De hecho, muchas famosas, modelos e influencers han apostado por este estilo discreto y sencillo en el que pareciera que no había ni una sola gota de make-up en el cutis y para acompañar esto no hay mejor opción que el glitter en las cejas.

¿Cómo me sumo a la tendencia de las cejas con glitter?

Es por ello que si ya te sumaste a los looks muy discretos y naturales, esta tendencia es para ti y te ayudará a elevar tu imagen, además que será muy fácil ayudar a que tu mirada se vea más radiante gracias al brillo del producto. Por otro lado, es imposible no mencionar que como la dupla perfecta de esta tendencia son las pestañas con mucho volumen, también se pueden combinar las cejas de glitter con las famosas extensiones de pestañas de colores.

Recuerda lucir un maquillaje muy natural. (Foto: TikTok @itorresbeauty)

La mejor parte es que para lograr el look primaveral más viral del momento sólo se necesitan básicos del neceser como pegamento transparente para pestañas, glitter de colores y fijador de maquillaje. ¿Te sumas a la tendencia?

Toma tu pegamento para pestañas y dilúyelo sobre tu mano para hacerlo más ligero antes de aplicarlo. Con la yema de tus dedos toma el producto en la menor cantidad posible y comienza a esparcirlo sobre toda la superficie de tus cejas limpias y previamente peinadas. Posteriormente toma tu tarro de glitter, aunque para esta tendencia viral, el consejo de los maquillistas profesionales es elegir aquellos pequeños y micronizados. Después empieza a pasarlos sobre tus cejas con mucho cuidado y de forma sutil, ya que la idea es que el brillo sea muy sutil; un truco para conseguir esto es aplicar el producto en el centro de las cejas y de ahí comenzar a distribuirlo hacia las puntas. Completa el look con el resto de tu maquillaje y estarás lista; no olvides que para que las cejas con glitter sean las que resalten lo ideal es apostar por un make-up muy natural, con mucho volumen en las pestañas y labial de colores brillantes como el rosa o el rojo para hacer el match perfecto con la primavera. Finalmente aplica fijador de maquillaje para que así tanto el look como el glitter en las cejas permanezca por más tiempo.

En menos de un minuto tendrás el look perfecto para conquistar la primavera. (Foto: TikTok @itorresbeauty)

