Esmeralda Ugalde se suma a la tendencia del minishort con look primaveral

Esmeralda Ugalde le dio la bienvenida al mes de abril con una cátedra de moda con la que de nueva cuenta demostró por qué es considerada como una de las conductoras mejor vestidas de "Venga La Alegría Fin de Semana" y con la que no dudó en presumir su belleza luciendo los colores de temporada y por si fuera poco, también se sumó a la tendencia más fuerte del momento: el lucir un minishort para derrochar estilo. Por supuesto, le dio su toque personal con un sello muy primaveral y saliendo del clásico color negro que otras famosas han hecho parte de sus outfits.

Un detalle que no pasó inadvertido para sus fans es que este fin de semana la conductora volvió a dejar en claro que los tonos rosas están de moda y que se llevan no sólo para sumarse a la fiebre por los looks de Barbie, sino también para conseguir una imagen muy femenina, fresca y moderna con la cual hacer el match perfecto con la primavera y la temporada de calor. Es por ello que no sorprende ver que apostó por un minishort de lo más colorido y con un estampado de flores amarillas que ya es el favorito de las famosas, ¿le robarías el atuendo?

Los looks coloridos son el sello personal de la famosa. (Foto: IG @esmeoficial)

De frente, así presumió su look más fresco de la primavera

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió las fotos del atuendo con el que se robó todas las miradas este sábado y con el que además le dio la bienvenida al cuarto mes del año; para ello eligió un top en color fucsia con el que ya se logra el look perfecto; mientras que para ese toque juvenil y fresco un par de tirantes anchos y cuello en "U" son magníficos tanto para mujeres jóvenes como maduras. ¿Le darías una oportunidad?

De acuerdo con Esmeralda Ugalde, el truco para combinar un top como este está en lucir un minishort con estampado tropical en el que destaca una base blanca y que ayuda a resaltar tonos como el amarillo, naranja, morado, fucsia y menta, todos ellos para presumir hojas de palmera y flores que sin duda le dan ese estilo primaveral al atuendo. En cuanto a la forma, la también cantante dejó en claro con un corte culotte es magnífico para resaltar la figura gracias a que marca una cintura pequeña gracias a un cinturón con el mismo diseño.

La actriz dejó ver que las uñas cortas están de moda. (Foto: IG @esmeoficial)

Asimismo, una forma más holgada en la cadera ayuda a crear una figura llena de curvas; mientras que lo corto del minishort favorece a que las piernas se vean kilométricas y por lo tanto se consiga una figura más "alta", un truco al que todas las mujeres bajitas pueden recurrir. Por su parte, Esmeralda Ugalde terminó con su lección de moda al completar su fresco outfit con un par de sandalias de plataforma que le dieron el toque final a la imagen; sin embargo, también dejó ver otros detalles que marcan la diferencia como:

Un semirecogido con corona de trenzas le da un toque muy primaveral a la imagen

a la imagen El maquillaje se debe de lucir muy discreto y natural

Menos es más, por lo que pulseras y aretes bastarán para elevar el look y darle un toque de brillo

¿Te sumarías a esta tendencia? (Foto: IG @esmeoficial)

