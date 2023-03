Carolina Herrera: 5 claves del vestido midi para lucir fresca y radiante esta primavera

La llegada de la primavera supone muchos cambios en el mundo de la moda y es que al traer consigo un clima cálido las prendas de nuestro clóset también se tiene que renovar para así conseguir looks más frescos y modernos con los cuales poder disfrutar de la temporada; sin embargo, existe un diseño en particular que no le puede faltar a ninguna mujer, especialmente después de los 50 años, y es el vestido midi que ayuda a lucir radiante y elegante sin demasiado esfuerzo.

Un buen vestido midi puede marcar la diferencia a la hora de ir a la oficina, a una fiesta o incluso para un día común y todo esto gracias a lo versátiles que resultan y de ahí que este diseño sea el favorito hasta de miembros de la realeza, pero también de otras mujeres que dirigen la industria de la moda y si hay un nombre que resalta es el de Carolina Herrera. Con una carrera consagrada como modista, la venezolana se ha ganado una reputación internacional y además de sus diseños también sabe cómo dar las mejores cátedras de estilo con las cuales lucir fresca y radiante, algo que todas buscan durante la primavera.

Es por ello que con la nueva temporada de calor recordamos algunos de los looks con los que se coronó como la mujer más bella y la mejor vestida, pues cada una de estas ideas se puede replicar en los próximos meses para ser el referente de lo chic, glamuroso. Por supuesto, todo esto se combina con pequeños detalles que además de ser elegantes también ayudan a estar en tendencia, ¿le darías oportunidad a cada una de estas claves para verte bien?

Los colores encendidos también están de moda. (Foto: AFP)

Menos es más

Una de las frases más conocidas a nivel mundial es que en lo que respecta a la moda y la belleza, menos siempre es más, pues esto ayuda a mantener la elegancia en todo momento, pero para elegir vestidos midi que cumplan con esta característica es muy importante apostar por diseños minimalistas en los que se mantenga lo clásico y que de contar con detalles sean los menos. Entre los aspectos que Carolina Herrera ha presumido en más de una ocasión destacan:

Tonos uniformes satinados

Bordados de punto en toda la prenda

Botones

Cinturones para favorecer a la figura

Fruncidos

Cortes entallados

Diseños elegantes

Por otro lado, un buen vestido midi debe de tener un factor distintivo, pues este dieño destaca en sí por una falda a media pantorrilla o por debajo de las rodillas; sin embargo, para lucirlo se puede ir desde una forma ajustada a la figura, hasta la clásica falda con caída en "A" que ayuda aún más a lucir elegantes. Claro que todo esto tan sólo es una pequeña parte de lo que hay que saber, ya que también ha apostado por vestidos en los que se imita el corte de una gabardina, pero también a cuellos como los de un blazer o una camiseta de botones.

¡No te olvides de las magas!

Entre las claves para conquistar la primavera con una prenda como la que la diseñadora ha hecho suya por décadas, también llama la atención el elegir diseños en los que los brazos nunca queden a la vista y es que para agregar más estilo a la imagen en más de una ocasión ha apostado por mangas largas o a la altura de los codos. A pesar de que esto se suele asociar con el invierno, lo cierto es que durante estos meses de calor también ayuda a mostrar una imagen fresca y radiante que todas envidiarán, y para conseguirlo los colores también son indispensables.

¡Los estampados no están prohibidos! (Foto: AFP)

¿Qué hay de los colores

Anteriormente te dimos a conocer la lista definitiva de colores que serán tendencia esta primavera; sin embargo, hay algunos que nunca pasarán de moda por lo favorecedores que resultan, además que son atemporales y antiedad, lo que les permite verse en cualquier época del año y en mujeres de todas las edades. Por supuesto, la diseñadora se ha lucido con conos que van desde los neutros hasta los más coloridos y que se suman a otras tendencias como la fiebre por el estilo de Barbie y entre ellos destaca:

Blanco

Negro

Rosa

Amarillo

Verde

Azul

Con efecto satinado

En primavera van con sandalias

Una de las últimas claves de Carolina Herrera para lucir hermosa al usar un vestido midi es siempre usar tacones, pero más allá de los stilettos, para la primavera lo ideal es cambiarlos por diseños de sandalias con los cuales agregar esa imagen fresca y rejuvenecida que la temporada amerita. Algunas ideas para el calzado con una prenda que cae por debajo de las rodillas son las plataformas o las peep toe. ¿Y tú, cómo las lucirías?

