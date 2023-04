No dormir 8 horas podría aumentar el riesgo de almacenar grasa visceral, revela estudio

Dormir menos de ocho horas por noche podría causar una barriga abultada, según un nuevo estudio publicado en la revista Sleep Medicine. La investigación analizó la relación entre la falta de sueño y la grasa visceral, la cual se relaciona con enfermedades metabólicas y resistencia a la insulina.

De acuerdo con los expertos, el objetivo recomendado es dormir entre siete y ocho horas por noche, ya que una hora menos de sueño diario podría suponer un aumento de 12 gramos de masa grasa visceral en poco tiempo. Sin embargo, los beneficios del sueño parecen estabilizarse en torno a las ocho horas.

Aún se necesitan más estudios

El equipo internacional de científicos que realizó el estudio, que incluyó datos de más de 5.100 adultos de entre 18 y 59 años, apuntó que los encuestados dormían normalmente unas siete horas cada noche, y los resultados llegan tras años de advertencias sobre los peligros de la privación de sueño, como un mayor riesgo de infecciones, envejecimiento cerebral e incluso cambios de comportamiento. También señaló que son necesarios más estudios para confirmar sus hallazgos.

"La duración del sueño se asocia negativamente con la acumulación de masa grasa visceral en la edad adulta, y es posible que más allá de las ocho horas diarias de sueño ya no se obtengan beneficios", escribió el equipo internacional, según recogió el dario estadounidense The New york Post.

¿Qué es la grasa visceral?

La grasa visceral, causada por factores ambientales, estrés o hábitos de vida como la mala alimentación o la inactividad, es especialmente perjudicial para la salud en general, ya que puede provocar diabetes de tipo 2, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, cáncer de mama, Alzheimer, etc.

Además, los resultados de la Sociedad Europea de Cardiología mostraron a principios de este mes que dormir menos de cinco horas por noche contribuye a un aumento del 74% del riesgo de enfermedad arterial periférica en comparación con aquellos que duermen entre siete y ocho horas por noche.

Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que no se trata del número de horas, sino de la calidad del sueño. Un estudio del año pasado reveló que la "buena calidad del sueño", como dormirse rápido y profundamente, es más importante que la duración.

