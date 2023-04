Salma Hayek presume que está en óptimas condiciones a sus 56 años y muestra su flexibilidad

Salma Hayek es una de las actrices más queridas de México y a nivel internacional, pues su talento en la actuación la ha llevado a triunfar en Hollywood hasta consagrarse como uno de los rostros más reconocidos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su vida no se resume a lo anterior, pues también destaca por otros momentos icónicos como cuando aparece con dulces mexicanos en una alfombra roja, cuando asiste con su esposo e hija a alguna pasarela de firmas de lujo e incluso cuando comparte con millones sus mejores secretos de belleza para seguir luciendo perfecta a los 56 años.

Recordar los momentos más icónicos que Salma Hayek ha protagonizado incluye una larga lista de momentos a resaltar, pero en las últimas horas se volvió tendencia en redes sociales por una inusual sesión de fotos en la que presumió su flexibilidad y además demostró que a sus 56 años se encuentra en óptimas condiciones y no sólo por mantener una figura perfecta, sino también por ser una apasionada de algunas disciplinas que favorecen a todo el cuerpo. En una entrevista con People, la mamá de Valentina Paloma reveló que aunque no tiene tiempo para hacer ejercicio, sí procura ejercitarse con Hatha Yoga o yoga reparador y así lo demostró este primer lunes de abril.

En más de una ocasión la actriz ha presumido su habilidad con la flexibilidad. (Foto: IG @salmahayek)

Desde el pasillo, así presumió su flexibilidad en tacones y look de impacto

Según lo que reveló entonces la protagonista de "Frida", este tipo de yoga es perfecto para trabajar los músculos de todo el cuerpo y además se sabe que esta disciplina tiene muchas otras ventajas y una de ellas es precisamente la flexibilidad, misma que la famosa no dudó en presumir esta mañana. A través de su cuenta oficial de Instagram, demostró que aún en tacones y con un look icónico puede lucir su figura con poses no tan fáciles de lograr.

"Yo esperando la primavera, ¡gracias a Dios que ya está aquí!", fue el mensaje con el que acompañó su sesión de fotos.

En el par de fotografías se observa a la también empresaria en lo que parece ser el pasillo de un hotel mientras presume un traje sastre bordado con flores para mantener esa imagen primaveral a la que hizo referencia. Asimismo, lució otras tendencias del momento como las plumas en el ruedo del pantalón y los puños del blazer; para acompañar su look agregó un par de botines negros con tacón asimétrico que causaron revuelo, pues fue con ellos que demostró que a sus 56 años sigue siendo una persona muy flexible.

Así confirmó que mantener el cuerpo en movimiento es indispensable para mantenerse en óptimas condiciones. (Foto: IG @salmahayek)

En ambas fotos, Salma Hayek reposó una de sus piernas sobre la pared como si quisiera recrear el famoso grand battement, un paso de ballet en el que la pierna que se eleva se caracteriza por mantenerse recta por completo y hasta una altura cercana al hombro. Por supuesto, al ser experta en esto, logró la postura de una forma perfecta y no dudó en incluso mantener un rostro relajado como una prueba más de su talento.

FOTOS: 3 veces en las que Salma Hayek ha demostrado ser la famosa más flexible

Aunque esta sesión de fotos en las que la actriz de "Eternals" no perdió el glamur causó sensación en la red, esta no es la primera vez que deja ver toda la capacidad de su cuerpo y es que además de unas piernas súper flexibles, el resto de su figura también es capaz de hacer posturas que no todo el mundo puede. ¿La razón de todo ello?, pues que desde niña ha mantenido una cercanía con las disciplinas que favorecen la movilidad de cada centímetro del cuerpo y que se benefician aún más con el yoga.

De niña Salma Hayek practicó gimnasia. (Foto: IG @salmahayek)

Tan solo el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer compartió una foto recordando su infancia para invitar a sus seguidoras a "reflexionar sobre las mujeres que solíamos ser y las mujeres que somos hoy", en donde dio un pequeño guiño hacia su pasión por mantenerse en movimiento. En su publicación se le ve muy joven practicando gimnasia mientras en un salto mantiene su flexibilidad en las piernas y fuerza en la espalda.

Claro que existen muchos otros momentos en los que ha presumido lo que es capaz de lograr, incluso si está de vacaciones disfrutando de los paisajes, pues al atarse bien a una arnés con trampolín, maravilló a millones con sus increíbles saltos con piruetas en el aire. Asimismo, en otras ocasiones ha compartido en redes sociales los momentos en los que le yoga le ha permitido tener flexibilidad en la espalda y mantener un arco de cabeza mientras un compañero la sostiene sólo de los hombros.

Así se ven los peligrosos saltos que realiza Salma Hayek. (Foto: IG @salmahayek)

Su habilidad también involucra posiciones arriesgadas. (Foto: IG @salmahayek)

A pesar de ello, Salma Hayek nunca pierde el glamur. (Foto: IG @salmahayek)

