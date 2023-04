Rosalía y Barbie Ferreira imponen los vestidos crochet con transparencias como la tendencia de primavera

La temporada primavera-verano 2023 no deja de sorprendernos y menos si se trata de lucir fresca, moderna y sensual con las mejores prendas que además tienen un efecto único en la figura. Si en las últimas semanas toda la atención se ha centrado en los microbikinis ideales para arrebatar miradas, ahora las famosas tienen clara una nueva tendencia: los vestidos de crochet. Entre las múltiples razones para lucirlos está ese efecto revelador en la figura gracias a las transparencias que se ven de pies a cabeza.

Aunque el crochet se ha convertido en la sensación de la temporada e incluso se puede llevar en bolsos, minifaldas o pantalones para verse al estilo de Dua Lipa, ahora Rosalía y Barbie Ferreira acaban de llevar este tipo de transparencias al siguiente nivel con una apuesta muy icónica, glamurosa y hasta reveladora por lo mucho que la figura se ve beneficiada. Y si en los próximos meses quieres presumir este estilo digno de celebridad te contamos todos los detalles para hacerlo como una experta.

Barbie Ferreira se luce con entallado vestido negro y aberturas

Este miércoles la actriz de "Euphoria" conquistó la temporada primaveral al convertirse en la portada de una importante revista dedicada a la moda y para la ocasión eligió un vestido de crochet en color negro del que hay mucho de qué hablar, ya que apostó por un diseño entallado con el que se puede presumir una figura llena de curvas. Algo que llamó la atención de esta tendencia es se suma al body positive y es que ella se ha convertido en uno de los mejores referentes de las modelos curvy.

Así cautivó a sus fans. (Foto: IG @barbieferreira)

En lo que respecta al diseño, para acompañar la forma entallada, el vestido tiene un cuello en "U" para lograr que el escote resulte discreto y así crear el balance perfecto con lo reveladora de la prenda. Y es que no puede pasar por alto que al tratarse del crochet, las transparencias se hacen notorias debido a las pequeñas aberturas que quedan entre cada punto; sin embargo, para lucir sensual en esta primavera una abertura más marcada en los laterales resulta necesaria y Barbie Ferreira no dudó en lucirla.

Cabe destacar que además del negro, la actriz también lució las transparencias en otro nivel con un segundo vestido, esta vez en color blanco y flores azules, pero a diferencia del look anterior, para esta segunda idea las aberturas entre cada punto son aún más impactantes e ideales para presumir la figura. La buena noticia es que en cualquiera de los dos casos, por debajo se puede llevar el bikini más bonito y así conquistar desde la playa.

El truco para ello está en lucir trajes de baño de dos piezas que aún con un vestido encima se conviertan en los protagonistas del look y prueba de ello es que incluso Barbie Ferreira derrochó estilo junto a la alberca en su icónica sesión de fotos. Por otro lado, es importante reconocer que la fiebre por el crochet y las transparencias no sólo se debe de lucir en looks playeros, y así lo ha dejado ver Rosalía en una reciente portada de revista.

¿Qué look usarías? (Foto: IG @voguebrasil)

La Rosalía tiene el vestido de crochet más revelador e ideal para una cita

Si bien es cierto que las transparencias de los vestidos de crochet resultan ideales para lucir más relajada a la hora de llevar un bikini, hay otras formas más de imponer moda y eso lo tiene claro Rosalía, quien hace unos días sorprendió al aparecer en la portada de una revista no sólo al presumir su relación con Rauw Alejandro, sino también por imponer moda.

Para la ocasión la Rosalía apostó por un icónico maxivestido rojo en el que las transparencias resultan más reveladoras y es que se olvidó de los trajes de baño para llevar ropa interior nude; mientras que en el top un punto cerrado dio el toque final al atuendo para volverlo muy chic. Finalmente, en su cátedra de moda, la cantante se lució con sandalias para demostrar que el glamur nunca se debe de perder.

¿Te sumas a esta tendencia primaveral? (Foto: @billboard)

Los escotes en las prendas de crochet también serán tendencia. (Foto: @billboard)

