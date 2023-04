¿Cómo cuido mi cabello en vacaciones? 5 tips para combatir los daños de la alberca

La temporada de vacaciones con motivo de Semana Santa era una de las más esperadas del año y ahora que finalmente llegó todos debemos prestar atención a los detalles que no se nos deben de escapar para disfrutarla y no sufrir de algún contratiempo. Y así como antes de salir de casa para viajar a la playa pensamos en dejarle el agua suficiente a las plantas para que "rieguen solas", también hay que tener en cuenta aspectos básicos como la forma en la que cuidamos nuestro cabello, en especial porque en esta época pasamos más tiempo bajo el agua del mar y la alberca, algo que termina por dañar desde la raíz hasta las puntas.

Seguramente en más de una ocasión has sido testigo de cómo durante las vacaciones en las que poco sales de nadar, tu cabello termina muy dañado por la resequedad, la pérdida de brillo y suavidad, además que resulta imposible peinarlo o si quiera cepillarlo por los múltiples nudos que se forman. Todo esto se debe a las sales minerales que se encuentran en la playa y a químicos como el cloro de las albercas que terminan causándole mucho daño a las cabelleras y sin importar si son vírgenes o procesadas con decolorantes o la aplicación de algún tinte. 9

Presume un cabello sano en todo momento. (Foto: Pexels)

A pesar de todas estas molestias que trae para el mundo de la belleza, ninguna está obligada a no disfrutar y mucho menos a no entrar a nadar con tal de cuidar su pelo, pues existen muchos tips de cuidado básico con el cual conseguir sobrevivir a la temporada sin que la cabellera pague las consecuencias. Así que si quieres combatir estos daños debes de seguir al pie de la letra los siguientes cinto tips que a partir de ahora serán tus mejores aliados.

La hidratación al iniciar el día es indispensable

Sabemos mejor que nadie que durante las vacaciones la primera actividad del día es el desayuno, pero inmediatamente después surgen las ganas de refrescarse en el mar o la alberca, y es por ello que antes de si quiera pensar en hacerlo resulta necesario humedecer el cabello con agua purificada y es que según en la serie de consejos que compartió el influencer "Chris Cuida tu Cabello", con esto tu pelo absorberá un tipo de agua menos dañina y por lo tanto no notarás cambios preocupantes en tu melena.

No te olvides de la protección

El segundo de los tips que compartió el experto es que una vez que se tiene el cabello húmedo hay que aplicar un leave-in con alta protección y este sencillo paso que no te tomará más de 2 minutos te ayudará a formar una "capa de protección en la fibra capilar" que agradecerás durante tu estancia en la playa.

¡No lo expongas al sol! (Foto: Pexels)

¿Planeas pasar horas bajo el sol?

Uno de los propósitos de esta época del año es conseguir un bronceado perfecto y aunque esto tiene contraindicaciones para la salud, la piel no es la única que termina dañada, sino también la cabellera. Es por ello entre las recomendaciones a seguir en estas semanas destaca el no exponer el pelo directamente al sol ya que esto "pude ser un factor importante para la deshidratación extrema", especialmente para aquellas personas que sometieron su cabello a algún proceso químico. Así que no dudes en usar sombreros, gorras o pañuelos.

Si vas a tomar una pausa

Es común que al disfrutar de días tan relajados sólo se salga de la alberca para comer o tomar el sol y si este es tu caso, es importante que al salir le prestes inmediata atención a tu melena y para ello hay que mojarla con agua de la regadera y una vez bien húmeda hay que aplicar una nueva capa de leave-in con alta protección. De esta forma podrás regresar a nadar sin ningún problema o riesgo para seguir luciendo una melena preciosa y sana.

Aplica los productos cada que sea necesario. (Foto: Pexels)

Y al terminar el día...

Es importante que tomes en cuenta que estos tips los debes de aplicar todos los días que pases en la playa, pero hay un último paso que deberás realizar cada noche después de que disfrutaste del mar o de la alberca y un par de días después para recuperar el pelo sano. El truco está en recurrir a un champú antiresiduos a la hora del baño e inmediatamente después usar una mascarilla hidratante para reparar los daños.

Para este último caso es muy importante que laves tu cabello de preferencia con agua tibia, según explica el experto, pues con este sencillo truco se recuperará la hidratación del pelo, especialmente si pasaste muchas horas bajo el sol. ¿Te animas a seguir esta guía de cuidados básicos para la melena?

