Trajes de baño: 4 tendencias que no debes dejar pasar para tus vacaciones en la playa

Unas buenas vacaciones en la playa nunca pueden faltar en Semana Santa y es que es el lugar ideal para disfrutar del calor y días de descanso; sin embargo, también es el momento en el que más que nunca se deben de aplicar trucos de belleza para no dañar el cabello con el agua del mar o de la alberca, por poner un ejemplo. Asimismo, un viaje en esta temporada también representa la apuesta perfecta para lucir al último grito de la moda con las tendencias de la temporada y entre todas ellas destacan los trajes de baño.

Y es que un look playero nunca estará completo sin un bañador o un bikini con el cual acaparar todas las miradas a la vez que se impone moda, por supuesto hay tendencias para todo el mundo y enfocadas a lo que las haga sentir cómodas, como es el caso de los diseños de trajes de baño más reveladores como los cut out o aquellos con transparencias; mientras que hay unos más juveniles como los de glitter e incluso algunos a los que se pueden sumar las mujeres maduras como los coloridos e incluso con efecto en 3D.

Los detalles en 3D están de moda. (Foto: IG @cynthiafuentes)

La buena noticia es que durante estas vacaciones en la playa todas pueden disfrutar de las tendencias que se ajusten a sus gustos y necesidades. Así que no dudes en consultar esta lista y si ya te encuentras disfrutando de la temporada vacacional, no olvides que nunca es tarde para salir corriendo por las prendas que te harán lucir preciosa y como toda una fashionista. Cabe recordar que estas solo son algunas recomendaciones y que para lucirlas incluso puedes recurrir a los vestidos de crochet con transparencias que ya son la obsesión de famosas como Barbie Ferreira y Rosalía.

¡Bienvenidas las flores!

Si hay algo que caracteriza a la primavera son las flores y es por ello que en esta Semana Santa y los meses próximos, no pueden faltar los bañadores con este diseño. A pesar de ello es muy importante no sólo llevar las florecitas en estampados como recientemente demostró Grettell Valdez, sino que para darle un toque más chic a la imagen se deben de lucir en un efecto 3D para darle volumen al look; la mejor parte es que tanto mujeres jóvenes como mauras pueden llevar este estilo.

Este estilo se puede ajustar de algo juvenil a maduro. (Foto: Pinterest)

Bling-bling para todos

Por supuesto, los trucos de moda y belleza también deben de ser ideales para robarse todas las miradas y qué mejor forma de hacerlo que desde la playa y es por ello que la tendencia del brillo retomó mucha fuerza para estas vacaciones. Entre las ideas de looks que no pueden faltar destacan los trajes de baño, ya sea completos o de dos piezas, con efecto glitter para derrochar estilo con el bling-blig; aunque ideas de llevarlo hay muchas, recientemente Mía Rubín nos dejó ver cómo conseguir lucir radiante y con un color que le favorece a todo el mundo.

Las lentejuelas también se pueden llevar esta temporada. (Foto: Pinterest)

¿Buscas un toque seductor?

La primavera también trae consigo la ilusión de muchas personas de demostrarles a los otros (o a uno mismo) que lograron sus propósitos de año nuevo para bajar de peso con dieta y ejercicio hasta lograr la figura perfecta y es por ello que los looks más seductores y hasta reveladores no pueden faltar. Se trata de los famosos trajes de baño de "lencería", es decir, que recrean las formas de bodys, baby dolls, coordinados e incluso de prendas en tendencia como los corsés. Para casos como estos se puede recurrir no sólo a lo ajustado, sino también a las transparencias, escotes, redes para ajustar o encaje.

Los bañadores con la forma de un corsé dominan la temporada.(Foto: Pinterest)

¡A lucirse con escotes!

La última de las tendencias que se queda para los próximos meses son los escotes y con ello no nos referimos a los más populares, sino a los cut out que destacan por tener aberturas a lo largo de la prenda como pueden ser en el top para un toque muy seductor, o bien, en el abdomen para presumir los resultados de rutinas de ejercicio tan efectivas como la que presumió la entrenadora de Kim Kardashian.

Y lo mejor es que se pueden llevar en bañadores o bikinis. (Foto: Pinterest)

