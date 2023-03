Erika Buenfil presume el traje de baño con trasparencias para rejuvenecer después de los 50

Después de los 50 años buscamos todo tipo de ideas de belleza y moda para lograr rejuvenecer al instante, por supuesto, sin descuidar aspectos básicos como lucir preciosas y aunque para ello existen soluciones fáciles como llevar el delineado adecuado o la forma de las cejas correcta, también existen otras alternativas como las prendas que nos agregan o quitan esos años de más. Y como te hemos contado en muchas ocasiones las famosas siempre serán nuestro mejor referente para lucir bien, como ocurrió este fin de semana con Errika Buenfil quien sorprendió con el traje de baño que toda mujer madura necesita.

La primavera está a punto de iniciar y con ella vienen tanto puentes como la temporada vacacional que tiene el pretexto perfecto para darnos una escapada a la playa para disfrutar del calor, conseguir el bronceado perfecto y nadar por horas; por supuesto, para todo ello se requiere de un traje de baño que ayude a que dichas actividades no resulten un problema, pero también a mantener la comodidad y que la figura entera se vea favorecida. ¿Cómo conseguirlo?, siguiendo la cátedra de estilo que dio la actriz al sumarse a la fiebre del color fucsia y de las transparencias.

¿Le robarías el look a la actriz de telenovelas? (Foto: IG @erikabuenfil50)

Esta dupla se ha convertido en la favorita de la temporada y es la más adecuada para mujeres de 50 o más años de edad, pues ayuda a conseguir un efecto rejuvenecedor sin demasiado esfuerzo y con el que acapararán todas las miradas, tal y como demostró Salma Hayek hace unas semanas al llevar prendas reveladoras en un look muy elegante. Así que si ya estás preparando tus vacaciones, en tu maleta no puede faltar un bañador así de glamuroso, femenino y sensual, pues un escote profundo también se hace presente.

La rutina de ejercicio que hará crecer sus glúteos rápidamente

Ludwika Paleta enseña cuál es el color de uñas que ayuda a rejuvenecer las manos

Anette Cuburu cautiva con minivestido azul, ideal para esta primavera

Transparencias y escote en la espalda, así es el bañador con el que Erika Buenfil impuso moda

Este fin de semana la mamá de Nico Buenfil se convirtió en la sensación de las redes sociales al presumir su look playero que dio mucho de qué hablar, ya que no sólo presumió un atuendo inspirado en Barbie al sumarse a la fiebre del color fucsia, sino que también demostró que no hay una edad límite para usar un escote profundo en la espalda. La mejor parte de todos estos detalles en un mismo outfit es que es ideal para cautivar, rejuvenecer y para mostrar las tendencias de la primavera.

La famosa presumió todas las tendencias de este 2023. (Foto: IG @erikabuenfil50)

El traje de baño de Erika Buenfil destaca por un diseño satinado que hace aún más brillante el color; sin embargo, lo que más destaca es que la zona del top y del bottom están cubiertos por una tela gruesa, mientras que los tirantes, el cuello redondo y la zona del abdomen están cubiertos con tela de transparencias y que ayuda a darle ese toque sensual y revelador a la imagen. Algo que no se puede ignorar es que con estos detalles la piel queda a la vista sin quedar totalmente expuesta, por lo que el efecto seductor y juvenil también se hace presente.

Aunque ya con lo anterior el atuendo resulta magnífico para disfrutar de las maravillas de la playa, la actriz también dejó en claro que después de los 50 años también se puede presumir un escote de impacto que acompañe lo discreto de las transparencias. Para ello, eligió también en su bañador un diseño con la espalda al descubierto para así lograr un bronceado uniforme con el cual presumir la figura.

Finalmente, en su cátedra de moda para lucir a la moda y rejuvenecer con tan sólo una prenda, Erika Buenfil aprovechó para reiterar que los accesorios son piezas fundamentales que ayudan a elevar cualquier look y que para aquellos playeros también son indispensables. El mejor ejemplo de ello son unos lentes de sol y una gorra, dos piezas que además de agregarle glamur a la imagen, ayudan a cuidar el cutis del impacto directo de los rayos del sol.

¿Lucirías un escote como este en tus próximas vacaciones? (Foto: IG @erikabuenfil50)

SIGUE LEYENDO

Ludwika Paleta lleva los slim jeans que te rejuvenecen gracias al ruedo doblado

Mechas sunkissed, perfectas para ocultar canas y rejuvenecer al instante

Los 3 cortes de cabello que son un rotundo no después de los 50 años