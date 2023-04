Esmeralda Ugalde da cátedra de moda con ajustado corsé azul y jeans blancos

Esmeralda Ugalde se ha convertido en una de las famosas más influyentes de las redes sociales, donde se mantiene muy activa para derrochar estilo como toda una diva y es que en más de una ocasión ha sorprendido con cátedras de moda con las que se corona como la mejor vestida y la más bella del mundo de la farándula. Y si de la temporada primaveral se trata, es el mejor referente de lucir preciosa, femenina y juvenil ya sea con un minishort o con un look más casual con jeans y corsé, tal y como demostró hace unas horas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bella conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana" compartió una sesión de fotos para presumir uno de sus looks más icónicos de las últimas semanas y con el que se sumó a las tendencias juveniles más icónicas del momento. ¿Le robarías el look?, Esmeralda Ugalde dio no solo con la combinación de prendas de moda como los skinny jeans y corsé ajustado, sino también con los colores que se verán por todos lados durante los próximos meses.

La cantante no deja de presumir las mejores tendencias de la temporada. (Foto: IG @esmeoficial)

De frente, así lució el look ideal para verse fresca en primavera

El look con el que se convirtió en la mejor vestida del momento destaca por traer de regreso los skinny jeans que tanto se resisten a quedar en el olvido y que otras famosas como Ángela Aguilar o Georgina Rodríguez han lucido en más de una ocasión; sin embargo, Esmeralda Ugalde salió del clásico color del denim para lucir un pulcro y brillante tono blanco que cada primavera se convierte en uno de los más usados y favorecedores para lucir fresca en la época donde las altas temperaturas también aumentan.

La mejor parte de unos jeans como estos es que son muy favorecedores para las piernas, ya que las resaltan y a la vez son ideales para que luzcan kilométricas, pero un truco que no puede pasar por alto para que la figura entera se vea favorecida es apostar por un tiro alto y es que este pequeño detalle es magnífico para que la cintura se vea aún más pequeña. Esto último también hace match con la temporada, ya que así se puede elegir un top o corsé como el de la presentadora para dejar el abdomen a la vista.

El blanco es el color de la primavera. (Foto: IG @esmeoficial)

Aunque en otras ocasiones la también cantante ha apostado por looks monocromáticos o más coloridos, en esta ocasión no dudó en lucirse con tonos claros y para acompañar el blanco vistió un ajustado corsé con efecto satinado en color azul bebé, uno de los favoritos del momento y que se lleva hasta en las uñas. Con este contraste se consigue la imagen más fresca del momento y además es ideal para lucir relajada, pero muy femenina, en especial por los detalles de esta segunda prenda.

De acuerdo con Esmeralda Ugalde, para lucir un corsé como este hay que apostar por un diseño de agujeta con el cual resaltar la figura hasta crear un efecto curvilíneo que se crea gracias a lo ajustado de la prenda. Asimismo, un par de tirantes gruesos ayudan a conseguir un escote francés muy elegante y discreto, esto último también crea el balance perfecto con lo reveladora de la prenda y es que además de los brazos a la vista, el abdomen también resalta por lo corto de la prenda.

Cabe destacar que en esta lección de estilo para conquistar la primavera, la hermana de Ana Bárbara también aprovechó para demostrar que prendas como un corsé o jeans no son los únicos para lucir icónica y que hay que prestar atención a todos los detalles como una melena con ondas marcadas y flequillo, joyas para darle un toque de brillo a la imagen e incluso un maquillaje de impacto de doble color con sombras como las azules y rosas para lucir una mirada muy juvenil e iluminada.

Esmeralda Ugalde volvió a demostrar por qué es una de las fashionistas del momento. (Foto: IG @esmeoficial)

