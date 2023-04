De Nadia Ferreira a Cynthia Rodríguez: 5 looks para embarazadas que quieren presumir su baby bump

La "ropa de embarazada" es cosa del pasado y se trata de una tendencia que tomó mucha fuerza el año pasado cuando Rihanna impuso moda con sus looks más icónicos y con los que no dudó en presumir su pancita de su primer embarazo. De acuerdo con la cantante, lo holgado, con estampados relacionados al embarazo y con cortes que cubrían toda la figura ya están fuera del radar, pues lo de hoy es presumir la baby bump y una larga lista de famosas lo han confirmado. Entre los nombres más sonados y que han derrochado estilo con sus outfits destacan Nadia Ferreira, Cynthia Rodríguez o Cazzu.

Así que si tú, al igual que las famosas, estás pasando por el mejor momento de tu vida y esperando a tu primer, segundo o tercer hijo y no sabes cómo vestirte de la forma más glamurosa y que además siga las tendencias de la temporada primavera-verano, seguramente estos looks con los que las moms to be se han robado toda la atención se conviertan en tu mejor inspiración. La mejor parte de estas ideas de atuendos es que son perfectos para presumir tu baby bump, además de lucir fresca, relajada y hasta con una imagen tropical para estar al último grito de la moda.

De Nadia Ferreira a Cynthia Rodríguez: así de fácil te puedes convertir en una fashionista embarazada

Por medio de redes sociales, estas famosas se han mantenido muy activas para demostrar que la moda está pensada para todos los tipos de cuerpos y que la pancita por embarazo no se tiene que esconder, sino lucir, ya sea con tops, con prendas de crochet si de la playa se trata o de los colores más brillantes y llamativos como el rojo, fucsia o azul eléctrico. Es por ello que te compartimos algunos estilos que puedes adoptar por los 9 meses de gestación para que luzcas más chic que nunca. ¿Cuál es tu favorito?

Vestidos cortos y con estampado

El primer look con el que la esposa de Carlos Rivera apareció en redes sociales tras dar la noticia que está embarazada de León es perfecto para lucir en tendencia en los próximos meses, ya que se trata de un minivestido con el cual mantener esa imagen fresca que amerita la temporada de calor, ¡y que más sufren las embarazadas! Para ello apostó por un diseño ajustado a la figura y con una falda holgada de olanes, mientras que para ese toque de juventud un escote cut out en la cintura fue la apuesta perfecta.

Por otro lado, Cynthia Rodríguez dejó en claro que no siempre hay que casarse con las ideas de moda, pues uno de los mitos es que los estampados aumentan visualmente el tamaño de la figura; sin embargo, la actriz y conductora demostró que un print puede ser magnífico para resaltar la baby bump, además de lucir elegante.

Y si vas a la playa... el crochet no puede faltar

Embarazadas o no, las famosas han dejado en claro que los vestidos de crochet con transparencias son los favoritos de este 2023 y los ideales para usar en la playa (aunque también se pueden lucir en la ciudad), por supuesto, las próximas mamis también se han hecho de ellos siempre con el mejor estilo. Un nombre que reinó como el de nadie al apostar por este tipo de diseños fue el de Nadia Ferreira, quien en una escapada a la playa impuso moda con un look de impacto.

De acuerdo con la esposa de Marc Anthony, en esta temporada no puede faltar un bikini rosa, pero que no hay que dejar a la vista por completo, sino que "ocultar" con un vestido bordado y que además resulta magnífico para sumarse a la tendencia del estilo hobo chic que este año regresó con mucha fuerza. La única novedad es elegir los colores más llamativos para que en un diseño largo se aprecie un degradado con tonos como el fucsia, rosa pastel y naranja.

Por otro lado, la ex conductora de "Venga La Alegría" también se sumó a esta tendencia en sus últimas vacaciones en la playa, donde además de dejar en claro que los bikinis se pueden seguir usando a pesar de la baby bump, este estilo que deja ver la piel de una forma muy chic es la sensación para mantenerse relajada mientras se disfruta del calor, del sol y de unos días de descanso frente a la playa. Por su parte, dejó en claro que un color marrón en un vestido holgado y de tirantes es la apuesta ideal del verano.

¡Bienvenidos los colores encendidos!

La primavera aún no llega a su fin, pero es innegable que todo el mundo ya está pensando en el verano y si algo ha quedado claro en más de una ocasión es que es la época del año perfecta para robarse todas las miradas al lucir los colores más llamativos y esto también lo han demostrado las famosas, como fue el reciente caso de Cynthia Rodríguez.

Aunque para este estilo se puede llevar desde un top hasta un pantalón, una idea sencilla es apostar por un vestido largo con escote strapless y mangas de campesina, mismo que se puede usar tanto en la ciudad como en la playa, pero no olvides agregar calzado cómodo para evitar las piernas hinchadas:

Tenis blancos

Sandalias

Para derrochar moda con el street style

Finalmente, para las madres jóvenes que no quieren dejar atrás los básicos del clóset con los que se consiguen looks perfectos para el street style, la cantante argentina Cazzu dio con el atuendo más icónico del año en el que se mantiene una imagen cómoda y relajada, con dos prendas que cualquier mujer tiene en el guardarropa y que es ideal para dejar la baby bump a la vista. ¿Te animas a seguir sus pasos?

Basta con lucir unos pantalones de mezclilla con las piernas holgadas y para un toque más urbano, rotos de las rodillas o con detalles de cadenas; mientras que para el torso es necesaria una camisa blanca de cuello, pero en forma de top, ya que se esta manera se consigue un look más elegante, pero a la vez juvenil y que no esconde la pancita de embarazada. Finalmente el toque de color se lleva en la bolsa de mano.

¿Qué look de famosa es tu favorito? (Foto: IG @cazzu)

