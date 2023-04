Ángela Aguilar enseña a usar top de cuero, la tendencia de este verano

Una de las famosas más importantes de los últimos años es sin duda Ángela Aguilar, quien además de conquistar los escenarios con su talento para cantar, también ha demostrado ser toda una fashionista que nunca pierde el estilo, no importa si luce el vestido lencero más chic o los pantalones holgados más casuales. La mejor parte es que con sus atuendos tan variados y juveniles se ha convertido en todo un referente de la moda para mujeres de todas las edades y a poco tiempo de la llegada del verano, sorprendió con una nueva lección para lucir como toda una diva.

Aunque para este verano hay una larga lista de tendencias que nos ayudarán a lucir icónicas y perfectas todo el tiempo, Ángela Aguilar acaba de recordar una de las más importantes y que desde el otoño pasado se ha resistido a salir del radar de novedades. Se trata de las prendas de cuero que ayudan a mantener una imagen glamurosa, arreglada y en muchos casos empoderante, pero en las últimas horas la "princesa del regional mexicano" llegó a demostrar que para lucir chic en esta temporada hay que recurrir a un top con escote. ¿Le robarías el look?

Este es el truco para usar cuero en temporada de calor, ¿te sumas a la tendencia?

Una de las desventajas del cuero en verano y por la que muchas mujeres se resisten a lucirlo en sus looks es que puede dar la apariencia de caliente y no de fresco, algo que todas buscan una vez que llega la temporada de calor; sin embargo, para la cantante mexicana hay una forma icónica para no dejar pasar la tendencia. Para ello eligió un top con escote strapless, para que de esta forma los brazos y la parte inferior del torso queden al descubierto y así mantener esa imagen de frescura.

En su cátedra de moda, Ángela Aguilar no sólo demostró que este escote clásico será uno de los más vistos durante el verano, sino también la apuesta perfecta para lucir radiante durante los próximos meses. Por otro lado, entre sus trucos destaca llevar un diseño de top sencillo en el que lo brillante del material se convierta en el protagonista; mientras que para derrochar estilo no hay mejor apuesta que el color negro, mismo que se puede llevar tanto a los 19 años como después de los 40. ¿Le darías una oportunidad?

Esta prenda es ideal para lucir glamurosa sin demasiado esfuerzo. (Foto: IG @angela_aguilar_)

A diferencia de otras ocasiones, Ángela Aguilar no presumió su look entero para saber cuál es la mejor alternativa para combinar esta prenda esencial del guardarropa; sin embargo, al tratarse de un top básico y en un color neutro hay una larga lista de alternativas para derrochar estilo esta temporada. Por supuesto, cada una de las ideas de outfits las ha llevado la propia intérprete de "Qué agonía".

Entre las ideas para lucir esta pieza destacan los pantalones cargo de tiro bajo, mismos que la famosa lució hace unas semanas; mientras que los skinny, mom o baggy jeans serán otras alternativas perfectas. Por otro lado, una falda midi y estampada ayudará a conseguir un look aún más fresco y con el cual conquistar el verano; sin embargo, no es lo único que hay que tomar en cuenta, ya que la cantante dejó ver con su selfie que los accesorios, como unos aretes largos, son indispensables.

Finalmente, para darle los últimos toques al look no se puede pasar por alto un maquillaje icónico como puede ser el famoso Vanilla Girl del que ya te contamos todos los detalles para lograrlo y lucir una piel de porcelana como la de Ángela Aguilar. Y para el cabello no puede faltar un peinado aesthetic recogido con dos mechones sueltos para marcar tendencia; la mejor parte es que la famosa ha demostrado que aún con el pelo corto se puede conseguir un resultado perfecto. ¿Le robarías el look?

