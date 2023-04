Mar de Regil tiene el ejercicio ideal para tonificar el abdomen y presumir un vientre plano

Cada vez es más común que las famosas recurran a las redes sociales para revelar sus mejores secretos de moda, belleza y cuidado personal y si hay un nombre que destaca entre la GenZ es el de Mar de Regil, ya que la joven influencer comparte todos los detalles de sus rutinas diarias como puede ser un get ready with me para ir a la escuela o el ejercicio que la ayuda a mantener un abdomen firme y un vientre plano.

En más de una ocasión la también tiktoker ha dejado en claro que tiene la misma pasión que su mamá, Bárbara de Regil, por el ejercicio y es por ello que a sus 19 años tiene una de las figuras más envidiadas del mundo de la farándula por estar torneada y con los músculos marcados. Aunque la constancia y la disciplina han sido pilares para conseguir todo lo anterior, hace unas horas Mar compartió parte de su entrenamiento para dejar ver la rutina de tres ejercicios súper efectivos para lucir fitness en los próximos meses.

Y es que tras las vacaciones de Semana Santa, todo el mundo tiene en mente la próxima temporada de verano, en donde una escapada a la playa nunca puede faltar y es precisamente este destino en el que se pueden presumir los resultados del gym o de hacer ejercicio en casa. Así que si tú eres de las personas que quieren comenzar con una transformación para quemar grasa, perder peso y tonificar tanto el abdomen como el vientre, aún estás a tiempo de ponerte en forma y la mejor parte es que, ¡solo necesitarás 15 minutos diarios!

Así entrena Mar de Regil para mantener su figura

Por medio de sus historias de Instagram, la influencer fitness compartió un poco de lo que realiza todos los días desde el gimnasio y la mejor parte es que cualquiera lo puede poner en práctica desde casa y sin herramientas o máquinas para entrenar. Asimismo, bastarán escasos 15 minutos para practicar esta rutina de tres ejercicios que hay con 15 repeticiones por tres sets, en especial si no se realiza otro ejercicio que complemente el entrenamiento.

Planchas con lagartijas

Lo primero que tienes que hacer es calentar tus muñecas al girarlas con los puños cerrados y moviéndolas, pues esto te ayudará a mantener la plancha por más tiempo, ya que el primer ejercicio que mostró Mar de Regil consiste en colocarse en la postura de la plancha y posteriormente comenzar a hacer lagartijas, siempre manteniendo los codos pegados al cuerpo, mientras que al estirar los brazos se debe de mantener la plancha por dos o tres segundos.

Mantén la postura correcta. (Foto: IG @marderegil._)

Plancha con bicicleta

Tras tomar un descanso de 30 segundos se puede continuar con el siguiente ejercicio para el que de nuevo hay que regresar a la plancha, pero esta vez realizando con las piernas bicicleta y y tocando los talones con la mano contraria. Es decir, al llevar la pierna derecha flexionada al pecho, se debe tocar el pie con la mano izquierda y viceversa; según dejó ver Mar de Regil, las más avanzadas pueden pasar de las planchas con lagartija a la bicicleta sin descanso para aumentar la resistencia y así notar en menos tiempo los cambios en el abdomen y el vientre plano.

Así podrás quemar más grasa abdominal. (Foto: IG @marderegil._)

Abdominales

Finalmente, para presumir un vientre plano y tonificar el abdomen antes de la próxima temporada vacacional hay que realizar uno de los ejercicios clásicos: las abdominales. Aunque en esta última parte de su rutina la influencer la realizó con una máquina del gym, se puede realizar desde casa al acostarse sobre el suelo, con las piernas flexionadas y los pies firmes en el piso. Posteriormente hay que llevar las manos a la nuca y comenzar con el ejercicio.

Este ejercicio también lo puedes hacer desde casa. (Foto: IG @marderegil._)

¿Le robarías la rutina a Mar de Regil?, no olvides que dura menos de 15 minutos y los resultados en la figura son permanentes, aunque una recomendación es realizarla como una parte más de un entrenamiento más completo con el cual notar una transformación entera. Por otro lado, mejorar ciertos hábitos como la alimentación ayudarán a cumplir con la meta.

