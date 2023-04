Melenie Carmona: 3 atuendos de gym con los que luce su fortificado cuerpo y demuestra que es la más disciplinada

A los 23 años Melenie Carmona es una famosa en Internet y redes sociales con acercamiento a la música, la joven cuenta con el apoyo de sus 330 mil seguidores quienes diariamente le escriben cientos de halagos en dicha plataforma, es hija de dos grandes estrellas de la farándula mexicana como lo son Arturo Carmona y Alicia Villarreal.

Ha sabido ganarse el corazón de las personas que están al pendiente de su carrera, esto gracias a que en los videos e historias que comparte habla sin tapujos de su vida e intimidad, una de las cosas que ha dejado al descubierto es su pasión por convertirse en una estrella, aunque al principio sintió temor al escenario.

Otra de las cosas por las que la originaria de Monterrey, Nuevo León es una aficionada es por el ejercicio, ha dicho en varios momentos que le gusta entrenar, aunque se le ha visto haciendo cardio, una de las cosas que más disfruta es la halterofilia, un deporte olímpico, que es mundialmente conocido como levantamiento de pesas y que desde hace varios años que lo pone en práctica y por los que luce los mejores atuendos en sus fotografías.

En un evento de Alicia Villarreal en Monterrey, Melenie hizo su debut al mundo del espectáculo con “Te aprovechas”, una de las piezas más importantes en la carrera de su mamá, después la joven utilizó sus redes sociales para agradecer por todo el apoyo que le ha brindado a lo largo del tiempo y sobre todo por no presionarla para continuar con sus pasos.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tardé AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila”, aseguró Melenie