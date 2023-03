Melenie Carmona tiene la colección de 3 bikinis súper en tendencia que la hacen la reina de la moda juvenil en la playa

Melenie Carmona es una de las celebridades de la nueva generación de estrellas, la joven de 23 años empieza su carrera como cantante y es mayormente conocida a través de redes sociales, lo que la ha puesto en el ojo público además de su talento y belleza, es que se sabe que es hija de dos famosos.

La cantante nació del amor que alguna vez se juraron Arturo Carmona y Alicia Villarreal, aunque ahora el actor y la grupera no están juntos, la joven sigue uniendo sus vidas. Melenie está en constante comunicación con las personas interesadas en su vida personal y profesional, es por eso que sube videos o fotografías en sus cuentas.

Las que no pueden faltar en su perfil en Instagram son en donde posa desde alguna playa, Melenie recibe cientos de halagos por parte de sus más de 330 mil seguidores en dicha plataforma, quienes además aprovechan el espacio para ofrecerle algún piropo sobre su evidente belleza y gran parecido con Alicia Villarreal.

Al ser una joven dentro de los 20 años, la influencer opta por tonos pasteles, algunos colores claros y pocas veces utiliza colores vibrantes o más llamativos como lo son el negro o el rojo. Hay que puntualizar en que Melenie Carmona es muy aplicada en su rutina de ejercicio y dieta, por lo que cada vez que luce alguna prenda de playa deja al descubierto su tonificado cuerpo.

Fue en una de las presentaciones de Alicia Villarreal en Monterrey, cuando como una sorpresa para los asistentes apareció Melenie en el lugar de la “güerita consentida” y cantando una de las piezas más importantes en la carrera de la estrella, ese fue el punto inicial para que la joven se sintiera con la emoción de continuar con una vida dentro del espectáculo.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tardé AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, son las palabras de agradecimiento de Melenie para su mamá por el espacio.