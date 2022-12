Melenie Carmona: estas son las razones por las que la hija de Alicia Villareal podría no dedicarse a la música

La presentación en el escenario de un famoso festival en Monterrey, Nuevo León fue el punto de partida que tomaron miles de seguidores de Melenie Carmona, quienes manifestaron que ese el debut de la estrella que seguirá los pasos de su madre Alicia Villareal, quien es una reconocida cantante.

Después del gran revuelo que causó dicho suceso, Melenie hizo una declaración en la que agradeció todo el amor y apoyo de su mamá, pues aunque no sabía si realizar o no su actuación, nunca se sintió presionada por la fama de sus padres, ya que cabe destacar también es hija de Arturo Carmona, un importante actor y productor mexicano.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, escribió la joven de 23 años junto a una imagen que subió a su Instagram oficial y en donde se ve acompañada de la ex vocalista de Limite.