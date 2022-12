Esto es lo que opina Arturo Carmona del debut en la música de la hija que tuvo con Alicia Villareal

El Festival Nortex 2022 en Monterrey, Nuevo León fue el punto de partida para la carrera de Melenie Carmona, una bella y talentosa joven que además es la hija de Alicia Villareal y de Arturo Carmona, la estrella emergente ahora se alista como una de las ofertas musicales del regional mexicano.

Melenie subió al escenario del evento, vestida con un atuendo vaquero y su rubia cabellera y cautivó a los espectadores con su entonada voz, cabe señalar que fue la invitada especial en la participación de su madre Alicia Villareal, las dos cantaron “Te aprovechas”, una pieza que hizo famosa la “güerita consentida” cuando fue la vocalista de Límite.

Desde su cuenta en Instagram, la hija de los famosos escribió un agradecimiento para su madre, además de toda la gente que ahora apoya su trabajo y que espera que en los próximos meses se anuncie el proyecto en el que presentará algún disco o sencillos como solista.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tardé AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, escribió Melanie y después en el mismo escrito mandó un agradecimiento especial a sus seguidores.