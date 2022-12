VIDEO: Melenie Carmona comparte emotiva grabación de cuando era una niña y canta junto a su madre Alicia Villareal

Melenie Carmona, la hija de la antigua relación sentimental de Alicia Villarreal y Arturo Carmona ya hizo su debut en el escenario, la estrella en desarrollo expresó que está muy contenta de seguir los pasos de sus familiares en el espectáculo y ahora ella buscará por su cuenta su propio lugar.

Aunque mucha gente dudó del talento de la cantante, otras personas sin pensar apoyan su carrera, y para callar la boca de todos aquellos que desconfiaron, Melenie subió un emotivo video a su cuenta oficial en Instagram en donde se aprecia que desde que era una niña ya tomaba el micrófono para cantar junto a su madre.

En las imágenes se ve a la pequeña que apenas puede caminar y hablar, pero con gusto canta con la “güerita consentida” en uno de los grandes eventos en los que se presentaba cuando era parte de Grupo Límite o en su proyecto como solista.

“Desde chiquita hasta ya grandecita, siempre has sido mi modelo para seguir. te adoro mami @lavillarrealmx”, señaló la famosa en redes sociales.

Fue en el evento “Nortex” en Monterrey, Nuevo León cuando la joven de 23 años salió al escenario a cantar con su mamá, ambas fusionaron su voz y talento en el tema “Te aprovechas”, una de las icónicas melodías en voz de la grupera. Después de ese momento la artista emergente escribió desde su cuenta en Instagram unas bellas palabras para su mamá.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tardé AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila”, fueron parte de las palabras de Melenie.