Así fue el primer abrazo de Arturo Carmona y su hija Melenie, después de meses de no verse ¡La llenó de besos!

Ahora que retomó sus redes sociales tras su salida de “La Casa de los Famosos”, Arturo Carmona da a conocer cómo se reintegra a su rutina nuevamente, algo que no podía dejar pasar es el acercamiento con las personas más importantes de su vida y la primera de ellas es su hija Melenie a quien por fin abrazó después de meses de estar alejados.

El momento también quedó grabado en las cuentas oficiales de la joven de 23 años, en las imágenes se observa cómo Melenie llega al domicilio del actor, toca la puerta y el rápidamente responde al llamado, en cuanto se tienen de frente se dan un abrazo con el que cautivaron a los espectadores que estaban al pendiente del suceso.

Otra de las cosas que mostraron es como Arturo Carmona llena de besos a su hija mientras comen juntos y puntualiza en que sin importar cuál sea la edad de Melenie él siempre la tratará y mimará como si estuviera pequeña, halagos que también quedaron grabados en el video que fue replicado por la celebridad.

Melenie nació del matrimonio que sostuvo Arturo Carmona con Alicia Villarreal desde 1998 hasta 2001, aunque ahora la cantante y el exfutbolista ya no están juntos siguen en una comunicación cordial y amable por la hija que tuvieron, misma que en la actualidad es una joven que recientemente ha dado indicios de que le gustaría desarrollar una carrera en la música al igual que su madre.

El regiomontano se perfilaba para ser uno de los favoritos de “La Casa de los Famosos” y llegar a la final de la tercera temporada, aunque su comportamiento fue lo que no le gustó al público quienes negaron su apoyo, mismo que se vio reflejado en los pocos votos que recibió para ser salvado, por lo que tuvo que abandonar la contienda.

Después de estar libre, Arturo se dijo agradecido y pidió disculpas si alguien no estuvo de acuerdo con su carácter dentro del show, pues cabe destacar que fue señalado como una persona celosa ya que estuvo en una corta relación con Dania Méndez, otra de las participantes y fue donde se mostró con dichas actitudes.

“Quiero decir que yo estoy bien, cada vez estoy mejor, el haber salido en este momento fue el ideal, perdón si los hice sufrir, perdón si no me di cuenta de muchas cosas que ahora me estoy dando cuenta, lo único que les puedo decir es que no voy a hablar mal de nadie, nunca jamás y lo aprendido empieza desde ya”, compartió.