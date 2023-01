VIDEO | Alicia Villarreal dejó sin palabras a Arturo Carmona al dedicarle una canción en un programa en vivo

Alicia Villarreal y Arturo Carmona sostuvieron uno de los romances más polémicos a finales de la década de los noventa, la pareja consolidó su matrimonio el 16 de diciembre de 1998 en la Catedral de Monterrey, pero todo acabó en 2001 cuando anunciaron su separación en medio de especulaciones y chismes que pretendían averiguar las razones.

La cantante de regional mexicano y el actor continuaron con su vida, Alicia Villarreal siguió con la música y grabó varios temas que presuntamente llevaban una dedicatoria especial para el padre de su hija Melenie, entre los nombres de los sencillos están; “Te quedó grande la yegua” e “Insensible a ti”.

En redes sociales aparece un video en el que Alicia Villarreal participa en un programa de televisión al que también fue invitado su expareja Arturo Carmona, ahí el juego de cámaras delata que la pieza “Insensible a ti” es para el galán de televisión quien muestra un rostro de incomodidad al escuchar la melodía.

“Te he engañado muchas veces

He buscado sus besos ardientes en la intimidad

Te he mentido tantas veces

Que ya no puedo seguir ocultando la verdad

Vivo un amor prohibido

Que roba mis latidos

Pero callarlo ya no puedo

Porque contigo estoy en cero

Y él me pone a mil

Soy insensible a ti”, canta la cantante en la grabación.