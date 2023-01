La Casa de los Famosos 3: Arturo Carmona llora al recordar divorcio con Alicia Villarreal

A menos de una semana del inicio de la tercera temporada del polémico reality show La Casa de los Famosos, ya comenzaron las primeras lágrimas entre los participantes, uno de los que se quebró fue al galán de telenovelas y ex futbolista Arturo Carmona.

Y es que, Arturo Carmona estuvo frente a frente de Héctor Sandarti, conductor del reality show y explicó brevemente su línea de vida y los altibajos que lo han marcado, uno de ellos fue su divorcio con Alicia Villarreal quien además es la madre de su hija; ante esto el exfutbolista rompió en llanto pues recuerda él haber tomado la decisión de pedir el divorcio.

Durante este segmento en donde habla con Héctor Sandarti, Arturo Carmona recuerda los constantes ataques de la gente y de la prensa que aseguraban que él solo estaba a lado de Alicia Villarreal por que quería colgarse de la fama de “La Güerita Consentida”, además que lo señalaban como un mantenido.

Todos estos ataques comenzaron a conflictuarlo pues asegura que no supo manejar la situación lo que finalmente lo llevó a pedirle el divorcio a la cantante, quien estaba viviendo uno de sus mejores momentos en el área profesional, incluso Arturo pensó que él era un estorbo para que Alicia Villarreal cumplieara sus sueños.

“la decisión fue mía y ella se tardó un tiempo en aceptarla, en ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor en ambas partes pero no sabíamos cómo manejarlo, no podíamos buscar culpas”, contó entre lágrimas Arturo Carmona

Luego de esta confesión, Arturo fue cuestionado por Sandarti si acaso hizo lo correcto pues el ahora galán de telenovelas se veía muy afectado al recordar lo que le hizo tomar la decisión de pedirle el divorcio a Alicia Villarreal.

“creo que sí (hizo lo correcto) por que ese obstáculo que ella pudo haber tenido y no por ella sino por lo que tanto amaba que era su profesión, eh ya no le estorbaba, después de eso ella sigue creciendo cosa que siempre me dio gusto pero la parte familiar estaba rota”, dijo Arturo Carmona