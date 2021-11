Famosa actriz no se casó con Arturo Carmona porque él tiene una hija y ella quería ser la ÚNICA mujer en su vida

Fue el pasado 27 de octubre que se publicó una entrevista con Arturo Carmona desde el canal oficial de Fernando Lozano, en donde el exfutbolista habló como nunca de su vida personal y reveló algunos secretos que vivió a lado de sus exparejas.

Si bien, Carmona es recordado además por ser un exfutbolista, también por haber contraído nupcias con Alicia Villarreal con quien procreó a una hija, de nombre Melenie, sin embargo, su relación no funcionó, por lo que se separaron.

Además de Alicia Villarreal, Carmona ha compartido su vida amorosa con varias mujeres una de ellas es Aracely Arámbula de quien reveló los detalles de su separación y cómo fue la convivencia con los hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue su relación amorosa con una querida actriz y conductora de Televisa quien lo habría dejado por no ser la única mujer en su vida pues no quería competir con su hija Melenie.

De acuerdo con el propio Arturo Carmona, él sostuvo una relación formal con la actriz, conductora y modelo Jaqueline Bracamontes, el también actor dio detalles sobre cómo comenzó su relación con la tapatía.

Y es que Carmona reveló que desde que estaba en "Big Brother" él dijo que Jacky Bracamontes se le hacía muy guapa y que le gustaba, por lo que en su primer trabajo como actor le tocó hacer una escena de beso con ella y desde entonces hubo un click especial entre los dos, hasta que la relación se dio.

El noviazgo entre Bracamontes y Carmona era formal, tanto así que de acuerdo con el exfutbolista ya estaban buscando casa en Guadalajara y hasta pensaron en casarse pero ocurrió algo que impidió que cumplieran este sueño.

Y es que la familia conservadora de Jacky habría hecho cambiar de opinión a la actriz pues Arturo Carmona asegura que la mamá de la también modelo le aconsejaba que no estuviera con él, pues él venía de un matrimonio fallido y además tiene una hija.

“Jacky viene de una familia muy conservadora en Jalisco, les hacía mucho ruido, no a ella, más a su familia que yo venía de un matrimonio trunco y que tenía una hija, para ellos era algo muy fuerte, lo entiendo, lo respeto...osea Jacky le entró pero tenía aquí a su mamá diciéndole ‘no, no, no,no’...” contó Arturo Carmona

Y aunque Arturo Carmona asegura que Jacky entendía que él era un hombre con un compromiso con su hija, pero ella no quería competir con la pequeña Melenie quien en ese momento tenía 6 años de edad por lo que la también conductora le dijo que ella quería ser la única en su vida y eso no iba a ser posible.

“Se empieza a convertir en un conflicto, Jacky estaba muy bien, y de repente me dice: ‘es que yo quiero ser la uno en tu vida’ y le digo: ‘¿Por qué no?’ y me dice: ‘es que soy la dos’, y me hacía así (hizo seña con la mano), mi hija tenía 6 años, y yo le dije: ‘Haber, son amores muy diferentes, muy distintos, no hay competencia”, reveló el ex futbolista